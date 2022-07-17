Paylaşmak hiç bu kadar güzel olmamıştı
Sosyal medyada paylaşılan videoda maymun elindeki elmayı kablumbağ ile paylaşması herkesi hayran bıraktı.
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Sosyal medyada paylaşılan videoda maymun elindeki elmayı kablumbağ ile paylaşması herkesi hayran bıraktı.
Trakya’da ayçiçek tarlaları çayır tırtılı istilası altında
Trakya’da çiçekleri açarak, tarlaları sarıya boyayan ve çiftçinin ‘sarı gelin’ olarak adlandırdığı ayçiçeği tarlalarını ‘çayır tırtılı’ istila etti. Çayır tırtılının ayçiçeğine büyük zarar verdiği ve önlem alınmaz, zamanında ilaçlama yapılmazsa çok büyük verim kaybı yaşanacağı bu nedenle etkin mücadelenin zaman kaybetmeden yapılması gerektiği ifade ediliyor.