Payitaht Abdulhamid yeni bölümüyle ekranlara geliyor...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan cuma akşamları izleyenlerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yüz kırk sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak?

Fransız sefaretinde davet verileceğini öğrenen Abdülhamid, davete Nadir Ağa'nın girmesini sağlar. Sefirler ülkelerinin Rumeli'deki emelleri için bir araya gelirler. Abdülhamid Ahmet Paşa için sürpriz bir karar verir.

Saliha hakkında gazetede art arda çıkan haberler haremde bomba etkisi yaratır. Aliye kendine yeni ve güçlü bir ittifak bulur. Saliha haremdeki muhbiri yakalamayı amaçlarken düşman haremin içine girer.

Payitaht Abdülhamid,yeni bölümüyle 23 Nisan Cuma saat 20.00'de, TRT 1'de…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.