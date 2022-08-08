Patara’da 5 bininci yavru caretta, Akdeniz'in mavi suları ile buluştu

Patara Plajı'ndaki yuvalardan çıkan caretta caretta yavrularının denize gönderilmesi törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve carettaları izleyen ekibin başkanı Prof. Dr. Eyüp Başkale, ekip üyeleri, öğrenciler ve yüzlerce yerli ve yabancı turist katıldı. Ekip tarafından bilgilendirme yapılmasının ardından Bakan Yardımcısı Birpınar, Belediye Başkanı Ulutaş ve Prof. Dr. Başkale, bazı ekip üyeleriyle 78'inci yuvayı elleriyle açtı. Yuvadan ilk etapta çıkan 35 yavru caretta carettayı güvenli biçimde Akdeniz'in mavi suları ile buluşturdu. Diğer yuvadan çıkan 30 yavru ise önce bir araya toplanarak, denizle buluşturuldu.