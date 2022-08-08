Patara’da 5 bininci yavru caretta, Akdeniz'in mavi suları ile buluştu

Başkale, Patara'nın Türkiye'nin önemli 21 deniz kaplumbağa kumsallarından biri olduğunu belirterek, "Patara kumsalında şu ana kadar yaptığımız çalışmalara göre 250 yuvamız mevcut. Tabii yuvalama sezonu halen devam ediyor. Bu nedenle yuva sayısında artışlar gerçekleşecek. Şu ana kadar 78'inci yuvanın da kuluçka süresi tamamlandı. Bu 78 yuvadan bugün 5 bininci yavruyu denizle buluşturduk. Bunun da mutluluğu içerisindeyiz. Bu yıl 15-16 bin yavruyu denizle buluşturacağımızı tahmin edebiliyoruz. Bu rakam önemli. Çünkü yaklaşık bin yavrudan 1-2'si ergenliğe ulaşabiliyor. Hedeflerimize ulaşırsak yaklaşık 10-15 ergin deniz kaplumbağasına ulaşacağız" ifadesini kullandı.