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Paskalya kutlamalarından ilginç görüntüler... Tavşan, Joe Biden’ın sözünü kesti! Beyaz Saray'a sürpriz ziyaret

Önce Afganistan’dan çekilen ABD birlikleri, sonrasında ise Rusya ve Ukrayna arasında savaşın patlak vermesiyle zor günler geçiren ABD Başkanı Joe Biden’ın Paskalya kutlamalarındaki görüntüleri dünyanın diline düştü. Dev bir tavşan kostümü giyen bir kişi bir anda Biden’ın arkasında belirince flaşlar ardı ardına patladı. Beyaz Saray'a ise sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Paskalya kutlamalarından ilginç görüntüler... Tavşan, Joe Biden’ın sözünü kesti! Beyaz Saray'a sürpriz ziyaret
19.04.2022 14:07:57
Paskalya kutlamalarından ilginç görüntüler... Tavşan, Joe Biden’ın sözünü kesti! Beyaz Saray'a sürpriz ziyaret

Amerikan Başkanı Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da Paskalya Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen yumurta yuvarlama etkinliğine katıldı. Biden çiftinin düzenlediği etkinliğe binlerce çocuk katıldı.

 
 
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Paskalya kutlamalarından ilginç görüntüler... Tavşan, Joe Biden’ın sözünü kesti! Beyaz Saray'a sürpriz ziyaret

ABD Başkanı halkın arasında dolaşırken bir yandan da gazetecilerin sorularını cevapladı. Biden'a Afganistan ve Pakistan'la ilgili sorular yönelten bir muhabir daha sorusunu tamamlayamadan birden ortaya çıkan Paskalya Tavşanı kostümü giymiş bir kişi bir anda dikkatleri dağıttı.

 
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Paskalya kutlamalarından ilginç görüntüler... Tavşan, Joe Biden’ın sözünü kesti! Beyaz Saray'a sürpriz ziyaret

Kostümü giyen kişinin kimliği açıklanmazken Biden'ın dev tavşanı görünce bir anda irkilmesi ve gazetecilerin yanından uzaklaşması gündem oldu. ABD basını yaşanan bu anları manşetlerin üst sıralarına taşırken yapılan yorumlar da dikkat çekti. Biden'ın muhabire cevap verirken sadece “Afganistan ve Pakistan bunu yapmamalı” dediği duyuldu ancak başkanın neyi kastettiği anlaşılamadı çünkü cevabı yarım kaldı. O anların videosu İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski danışmanlarından olan Thomas C. Dillon tarafından Twitter'da paylaşıldı ve sayısız kişi tarafından yorumlandı. Dillon, videoyu paylaşırken “Biden, Paskalya tavşanı tarafından engellendi. Afganistan ve Pakistan'la ilgili sorulara cevap veriyordu.” dedi.

 
 
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Paskalya kutlamalarından ilginç görüntüler... Tavşan, Joe Biden’ın sözünü kesti! Beyaz Saray'a sürpriz ziyaret

Paskalya tavşanları Beyaz Saray'daki tüm etkinliklerde Biden çiftinin etrafındaydı Bu paylaşımla birlikte olayın kasıtlı olup olmadığı soruları sorulmaya başlandı. Paskalya tavşanının son günlerde yine oldukça dalgın görünen ve konuşmalarında hatalar yapan ya da önemli kısımları unutan ABD Başkanı Biden'ın bir kez daha zor durumda kalmaması için özellikle araya girdiği bile söylendi.

 
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Paskalya kutlamalarından ilginç görüntüler... Tavşan, Joe Biden’ın sözünü kesti! Beyaz Saray'a sürpriz ziyaret

Fotoğraflara ve videolara yansıyan o anlarda Biden'ın da duruma başta sinirlendiği, daha sonra ise kötü görüntü vermemek için tavşan kostümü giyen kişiyle kucaklaştığı görüldü. ABD Başkanı, aynı etkinlikte bir konuşma da yaptı. Ancak konuşması yağmur nedeniyle kısa sürdü. Biden konuşmanın ardından el sallamayı unutunca, eşi tarafından "el salla" diye uyarıldı.

 
 
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Paskalya kutlamalarından ilginç görüntüler... Tavşan, Joe Biden’ın sözünü kesti! Beyaz Saray'a sürpriz ziyaret

2021 yılında başkan seçilen ve ABD'nin en yaşlı başkanı olan 79 yaşındaki Biden'ın son olarak Kuzey Carolina eyaletinde yaptığı konuşmanın ardından boşlukla tokalaştığı iddia edilmişti. Bu hareket Biden'ın bilişsel sorunları olduğu iddialarını da beraberinde getirmişti.

 
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Paskalya kutlamalarından ilginç görüntüler... Tavşan, Joe Biden’ın sözünü kesti! Beyaz Saray'a sürpriz ziyaret
BEYAZ SARAY'DA PASKALYA TAVŞANI
 

Paskalya tavşanı, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'yi de yalnız bırakmadı.

 
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Paskalya kutlamalarından ilginç görüntüler... Tavşan, Joe Biden’ın sözünü kesti! Beyaz Saray'a sürpriz ziyaret

Psaki, Paskalya tavşanıyla birlikte basın mensuplarının karşısına geçti. Haber Kaynağı: AFP-AP

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