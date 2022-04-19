Paskalya kutlamalarından ilginç görüntüler... Tavşan, Joe Biden’ın sözünü kesti! Beyaz Saray'a sürpriz ziyaret

Kostümü giyen kişinin kimliği açıklanmazken Biden'ın dev tavşanı görünce bir anda irkilmesi ve gazetecilerin yanından uzaklaşması gündem oldu. ABD basını yaşanan bu anları manşetlerin üst sıralarına taşırken yapılan yorumlar da dikkat çekti. Biden'ın muhabire cevap verirken sadece “Afganistan ve Pakistan bunu yapmamalı” dediği duyuldu ancak başkanın neyi kastettiği anlaşılamadı çünkü cevabı yarım kaldı. O anların videosu İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski danışmanlarından olan Thomas C. Dillon tarafından Twitter'da paylaşıldı ve sayısız kişi tarafından yorumlandı. Dillon, videoyu paylaşırken “Biden, Paskalya tavşanı tarafından engellendi. Afganistan ve Pakistan'la ilgili sorulara cevap veriyordu.” dedi.