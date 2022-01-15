Pasifik'te denizaltı yanardağı patladı! Birçok ülkede tsunami uyarısı
Pasifik Okyanusu'nda Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldı.
Pasifik Okyanusu'nda Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldı.
Metro saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savunduğu gerekçesiyle hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Emrah Yılmaz'ın (32) metrodaki yeni görüntüleri ortaya çıktı.