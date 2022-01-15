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Pasifik'te denizaltı yanardağı patladı! Birçok ülkede tsunami uyarısı

Pasifik Okyanusu'nda Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldı.

2022-01-15 12:40:02
Metro saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Metro saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savunduğu gerekçesiyle hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Emrah Yılmaz'ın (32) metrodaki yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Tavşan kardan adamın burnunu yedi

Tavşan kardan adamın burnunu yedi

Hayvanlar aleminden bir renkli görüntü daha kaydedildi. Görüntülerde yer alan sempatik tavşamn kardan aadamın burnuna takılan havucu yiyor
Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete girdi

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete girdi

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591), İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.
Balat'ta ünlü dizinin de çekildiği binada yangın

Balat'ta ünlü dizinin de çekildiği binada yangın

Fatih Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada yangın çıktı.
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