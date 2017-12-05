Paris'te Lübnan için Uluslararası Destek Grubu Toplantısı düzenlenecek

06.12.2017 00:15:44

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde 8 Aralık Cuma günü Paris'te, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin de katılımıyla Lübnan için Uluslararası Destek Grubu Toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un, Hariri'nin istifasını geri çekmesinden memnuniyet duyduğu ifade edilerek, Fransa'nın Lübnan'daki tarafların taahhütlerine riayet etmesi konusunda dikkatli olacağı belirtildi.

Açıklamada, Macron'un ev sahipliğinde başkent Paris'te 8 Aralık Cuma günü Hariri'nin katılımıyla Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu Toplantısı gerçekleştirileceği kaydedildi.

Lübnan için Uluslararası Destek Grubu, 2013'de kurulmuş ve Mart 2014'te Paris'te toplanmıştı.



- Hariri'nin temasları, istifa süreci ve Lübnan'a dönüşü



Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.



Hariri, istifa açıklamasından 17 gün sonra 21 Kasım'da ülkesine dönmüş ve 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim." sözleri ile istifa kararını ertelediğini duyurmuştu.



Ülkesine döndüğü günden bu yana Hariri'nin, Lübnanlı siyasetçiler ve büyükelçiler ile görüşmeleri yoğun şekilde devam ediyor.