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Paris sokaklarını fareler bastı

Fransa'nın başkenti Paris'te sayıları artış gösteren farelerin, şehrin merkezinde etrafı sardığı anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı.

2021-05-24 18:30:50
MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı

MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, 'Kahramanlık andıdır bahriyenin gür sesi Donanmamız, suların şimşek saçan pençesi' 'Denizkurdu2021 Tatbikatı başladı.' bilgi notuyla sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin görüntü paylaştı.
Dünyanın gözü onun üstünde

Dünyanın gözü onun üstünde

Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde 180 Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor. Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülkeyle de görüşmeler devam ediyor. Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi. Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapıyor.
Narkotik operasyonu: 630 adrese baskın

Narkotik operasyonu: 630 adrese baskın

Emniyet Genel Müdürlüğün'den yapılan yazılı açıklamada 'Esrar elde etmek maksatlı yasa dışı kenevir yetiştiriciliğinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde 59 ilimizde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.
Dükkanın camlarını kırıp kaçarken araba çarptı

Dükkanın camlarını kırıp kaçarken araba çarptı

Bir şahıs tepkilere rağmen bir mağazanın camlarını tuzla buz etti. Olay yerinden uzaklaşırken şahsa araba çarpması izleyenleri düşündürdü.
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