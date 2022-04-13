Paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan böyle kurtuldu

Yeni savaşın sinyalleri mi? Uyarmışlardı, saatler sonra...

Dünya devam etmekte olan Rusya-Ukrayna savaşının şokunu atlatamamışken yeni bir savaş tehdidi ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan bir videoda, Finlandiya'ya NATO uyarısında bulunduktan sonra Rusya'nın füze sistemleri de dahil olmak üzere ağır askeri teçhizatı Finlandiya sınırına doğru hareket ettirdiği görüldü.