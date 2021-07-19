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Paraşütle atlamaya cesaretiniz var mı?

Arkadaşının paraşütle atlamasına eşlik eden adam korkudan bayılınca olanlar oluyor.

2021-07-19 19:37:42
Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma

Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma

Ankara'da şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ile Cebeci Askeri Şehitliği'nde kabir ziyareti yaptı. Türkiye'nin farklı illerindeki şehitliklere sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, şehitlerin Türk bayraklarıyla donatılan mezar taşlarını yıkadı, Kur'an-ı Kerim okudu.
Bozcaada: 'Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık'

Bozcaada: 'Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık'

Bozcaada Belediyesi, adaya tatil için gelen kitlenin sebep olduğu kirlilik ve tahribatın boyutlarını paylaştı. Belediye'nin sosyal medya hesabından #Bozcaada etiketi ile yapılan paylaşımda, 'Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık.. ' ifadeleri kullanıldı
Kabe'nin örtüsü değiştirildi

Kabe'nin örtüsü değiştirildi

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif' Kurban Bayramı arifesinde değiştirildi
Ay'a gönderilecek Sonda Roket Sistemi başarıyla test edildi

Ay'a gönderilecek Sonda Roket Sistemi başarıyla test edildi

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılması planlanan hibrit motor teknolojisiyle geliştirilen Sonda Roket Sistemi'nin (SORS) uçuşlu testleri başarıyla tamamlandı.'Hedef 100 kilometre sınırı'Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Uzay Programı'nın hedeflerinden birinin 2023'te Ay'a sert iniş gerçekleştirmek olduğunu anımsatarak, 'Şu anda uzay aracımızın tasarımına başladık.' dedi Sinop'ta Delta V tarafından yapılan testler konusunda bilgi veren Varank, 'Buradaki nihai hedef hibrit motorlu roketlerle beraber 100 kilometre dediğimiz uzay sınırını aşabilmek.' ifadesini kullandı.
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