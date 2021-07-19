Paraşütle atlamaya cesaretiniz var mı?

Bozcaada: 'Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık'

Bozcaada Belediyesi, adaya tatil için gelen kitlenin sebep olduğu kirlilik ve tahribatın boyutlarını paylaştı. Belediye'nin sosyal medya hesabından #Bozcaada etiketi ile yapılan paylaşımda, 'Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık.. ' ifadeleri kullanıldı