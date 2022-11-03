Parası ve telefonu çalınan seyyar satıcı kadından alışveriş için kuyruğa girdiler

‘ZORLA GEÇİNİYORUZ'

Gamze Yılmaz, “Eşim hasta olduğu için ben hem ona hem de çocuklarımıza bakıyorum. Tezgahı temizlerken arka tarafa süpürge almaya gitmiştim o sırada adamın biri geldi aldı her şeyimi. Bu para yumurtacının, ıspanakçının, fasulyecinin parası.