Paraguay’da 117 yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor
Günay Amerika ülkesi Paraguay, kayıtların tutulmaya başladığı 1904 yılından bu yana en büyük kuraklığını yaşıyor. Ülkede özellikle başkent Asunsion derinden etkilenirken, Güney Amerika’nın en büyük ikinci su yolu olan Parana Nehri’ndeki su seviyesinin olması gerekenin 56 santimetre altında olduğu, bu durumun da ülkeyi ekonomik yönden etkilediği aktarıldı.
ntv.com.tr'de yer alan habere göre; Güney Amerika'da 2019 yılında başlayan kuraklıktan en fazla etkilenen ülke olan Paraguay'da ile ilgili bilim insanları endişelerini paylaştı.
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Uzmanlar, 2 yıldır yaşanan kuraklığın iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiğini ve ülkede orman alanlarının her geçen gün daha da azaldığını aktardı.
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Özellikle Brezilya, Paraguay ve Arjantin'den geçen Parana Nehri'nin, 2019'un sonlarında başlayan şiddetli kuraklığın nedeniyle kayıtların tutulduğu 117 yıldan bu yana en düşük seviyelerine gerilerken, dünyanın en büyük üçüncü nehir filosunun faaliyet gösterdiği nehrin kuruması nedeniyle Paraguay'ın ekonomik sıkıntı yaşadığı aktarıldı.
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Paraguay hükümetinin paylaştığı rakamlara göre ise, Paraguay Nehri'ni başkent Asuncion'daki referans miktarın 56 santimetre altında olduğunu ve geçen yılki seviyenin bir önceki en düşük seviyeye göre yaklaşık 2 santimetre aşağıda olduğunu aktardı.
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Meteoroloji ve Hidroloji Müdürlüğü hidrolojik gözlemler müdürü Oscar Hugo Rodriguez Salcedo, su seviyesinin 1904'te kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana başkentte kaydedilen en düşük seviye olduğunu söyledi.
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Ülkede denizcilik şirketleri derneği başkanı Esteban Dos Santos, “Bu şekilde devam ederse, olası deniz navigasyonu çöküşü yaklaşık üç hafta içinde gerçekleşecek, çünkü nehir boyunca çok kritik aşamalar var” dedi.
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Tamamen karayla çevrili olan Paraguay'da Parana Nehri üzerinden nehir filosu ticareti ekonominin önemli bir bölümünü oluştururken, yüzlerce aile nehir balıkçılığıyla geçimini sağlıyor.
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Latin Amerika CAF-Kalkınma Bankası da, Paraguay'ı Güney Amerika'daki iklim acil durumuna karşı en savunmasız ülke olarak ilk sıraya taşırken, ülkenin orman alanlarındaki azalmaya dikkat çekildi.
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Ülkenin doğusunda yer alan Atlantik ormanının yalnızca yüzde 7'sinin ve batıdaki Chaco ormanının her geçen gün kuraklıkla mücadelede zorlandığı belirtildi. Kaynak: NTV
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