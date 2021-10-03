Paraguay’da 117 yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor

Günay Amerika ülkesi Paraguay, kayıtların tutulmaya başladığı 1904 yılından bu yana en büyük kuraklığını yaşıyor. Ülkede özellikle başkent Asunsion derinden etkilenirken, Güney Amerika’nın en büyük ikinci su yolu olan Parana Nehri’ndeki su seviyesinin olması gerekenin 56 santimetre altında olduğu, bu durumun da ülkeyi ekonomik yönden etkilediği aktarıldı.