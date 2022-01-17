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Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'Buz Dağı'na Yoğun İlgi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e bahçe sulama sistemi kullanılarak kurulan 'buz dağı', adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Palandöken Fest' etkinliği kapsamında Buz Tırmanışı Festivali de bugün başladı. 'Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası'nın da 20 Ocak'ta düzenleneceğini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Emeç, adrenalin sevenleri Palandöken'e davet etti.

2022-01-17 17:58:21
En Çok Erkeklerde Görülen Böbrek Taşı, Kadınlarda da Artmaya Başladı

En Çok Erkeklerde Görülen Böbrek Taşı, Kadınlarda da Artmaya Başladı

Hayat kalitesini ciddi oranda etkileyen böbrek taşları daha çok erkeklerde görülse de son yapılan bir araştırma kadınlarda da taş görülme yüzdesinin artış gösterdiğini ortaya koydu. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İlter Alkan, 2021’ de Amerika’da yapılan ‘İdrar Yolu Taşlarında Cinsiyet Farklılıkları’ araştırmasına göre kadınlarda böbrek taşı oranının artmasının altında yatan nedenleri değerlendirdi.
Almanya’da bir cami daha kundaklandı!

Almanya’da bir cami daha kundaklandı!

Almanya'nın Chemnitz kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.
İşçilere vinçle çay servisi

İşçilere vinçle çay servisi

Bayrampaşa'da bir çay ocağı işletmecisi, vince taktığı tepsi ile işçilere çay ikram etti.
Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın boruları bölgede

Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın boruları bölgede

Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı karaya taşıyacak deniz altı borularının ilk etabı Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirildi.
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