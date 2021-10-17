‘Palamut nesli tehlikede; avlanma boyu 39 santimetre olsun'
Türkiye'de en düşük 25 santimetre boy sınırı ile avlanan palamut balığının, yumurtalarını bırakmadan avlanması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Palamut avında en düşük boy sınırının 39 santimetreye çıkarılmasını isteyen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi, “Biz yumurta bırakmamış palamutları yakalarsak, stokları zaman içerisinde çökecek” dedi.
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