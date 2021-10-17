‘Palamut nesli tehlikede; avlanma boyu 39 santimetre olsun'

Av yasaklarının düzeltilmemesi halinde palamut stoklarının tükeneceğine işaret eden Çiftçi, “Balıkçılarımız kurallar dâhilinde avcılığını sürdürüyor. Biz diyoruz ki; 1 Eylül ile 1 Nisan arasında 25 santimetreden büyük balıkları yakala. Balıkçılar da ekmek parasını kazanmak için bunu yapıyor. Eğer biz bu hatayı bu şekilde devam ettirirsek, ileriki yıllarda balık sayılarımızın çok düşeceği aşikâr görülüyor. Geçmiş yıllarda palamut avcılığındaki bu dalgalanma her 5 yılda bir yaşanırken, şu anda her bir yılda bir yaşanıyor. Bu da balık stoklarımızın çökeceğinin habercisi olarak değerlendirebilir. Çünkü kaçınılmaz bir sonuç. Eğer biz yumurta bırakmamış palamutları yakalıyorsak, stoktan çekiyorsak, balık stokları zaman içerisinde çökecektir” dedi.