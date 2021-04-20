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Pakistan Meclisinde Fransa Büyükelçisi’nin gönderilmesi için teklif sunulacak

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Fransa Büyükelçisi’nin ülkeden gönderilmesi için Ulusal Meclise teklif sunacaklarını bildirdi.

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20.04.2021 10:54:26
Pakistan Meclisinde Fransa Büyükelçisi’nin gönderilmesi için teklif sunulacak

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) ile saatler süren görüşmenin ardından hükümetin Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi için Ulusal Meclise bugün teklif sunacağını ve TLP'nin de protestolarını durduracağını belirtti.

TLP ile müzakerelerin süreceğine işaret eden Ahmed, TLP destekçilerine yönelik emniyet işlemlerinin de geri çekileceğini ifade etti.

Hükümet, Mecliste çoğunluğu elinde bulundursa da söz konusu teklifin kabul edilip edilmeyeceği, belirsizliğini koruyor.

Ahmed'in açıklamasının TLP ile yapılan müzakerelerin ardından gelmesi dikkati çekti.

Hükümet, 18 Nisan'da Lahor'da TLP ile güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından TLP ile müzakerelere başlamıştı.

Macron'un açıklamaları protesto ediliyordu

TLP Partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle 16 Kasım 2020'de ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlediği gösterileri hükümet ile anlaşma karşılığında sonlandırmıştı.

TLP lideri Saad Rizvi, 11 Nisan Pazar günü yayımladığı mesajda, hükümetin verdiği sözleri tutmadığı takdirde protestolara hazır olması uyarısı yapmıştı.

Rizvi'nin 12 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından parti destekçileri, İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protestolara başlamıştı.

12 Nisan'dan bu yana yaşanan gösterilerde ölenlerin sayısı 8'e yükselmişti.​​​​​​​ TLP'liler, liderleri Rizvi'nin serbest bırakılmasını, Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesini ve Fransız ürünlerinin boykot edilmesini talep ediyor.

Pakistan Başbakanı İmran Han, dün Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesinin Batı'daki İslamofobi'ye bir çözüm olmayacağını vurgulayarak "Batı, bunu bir konuşma özgürlüğü meselesi yaptı. Eğer biz Fransa Büyükelçisi'ni gönderirsek bazı Avrupa ülkeleri de aynı şeyi yapacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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