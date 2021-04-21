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Pakistan'dan Keşmir meselesinin çözülmesi çağrısı

Pakistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 21 Nisan 1947’de aldığı 47 sayılı Keşmir kararının 73. yılında, Keşmir meselesinin barışçıl şekilde çözülmesi çağrısında bulundu.

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21.04.2021 20:24:17
Pakistan'dan Keşmir meselesinin çözülmesi çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin 47 sayılı kararında Cammu Keşmir halkına tarafsız ve adil plebisit hakkının verildiği anımsatıldı.

Söz konusu plebisit hakkının Cammu Keşmir halkına hala verilmediğine dikkat çekilen açıklamada, "Cammu Keşmir meselesinin BM Güvenlik Konseyinin 47 ve ilgili farklı kararları doğrultusunda barışçıl şekilde çözülmesine yönelik ihtiyacı vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyinin 21 Nisan 1947'deki 47 sayılı kararında Cammu Keşmir'de halk oylaması yapılması gerektiği belirtiliyor.

Söz konusu karar, Hindistan yönetimince uygulanmadı. Pakistan ise BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan