DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Emeklilere ikramiye müjdesi
Kastamonu'da yangın: 2 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Pakistan’dan Hindistan’a Kovid-19 ile mücadele için tıbbi ekipman yardımı teklifi

Pakistan, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle Hindistan’a solunum cihazlarının da olduğu tıbbi ekipman desteği teklifinde bulundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
24.04.2021 22:56:10
Pakistan’dan Hindistan’a Kovid-19 ile mücadele için tıbbi ekipman yardımı teklifi

Pakistan, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle Hindistan'a solunum cihazlarının da olduğu tıbbi ekipman desteği teklifinde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan halkı ile dayanışma göstergesi olarak Pakistan'ın Hindistan'a solunum cihazı, solunum yetmezliği tedavisinde kullanılan BPAP cihazı, kişisel koruyucu ekipman, X-ray cihazı ve ilgili malzemelerden oluşan yardım teklifinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Pakistan ve Hindistan'ın ilgili makamlarının yardım malzemelerinin hızlı şekilde ulaştırılması için birlikte çalışabilecekleri ve salgının oluşturduğu tehlikeyi hafifletecek iş birliği yollarını görüşebilecekleri kaydedildi.

Dün, Pakistan merkezli Edhi Vakfı Başkanı Faysal Edhi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yazdığı mektupta, ülkede artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla Yeni Delhi yönetimine 50 ambulans ve sağlık ekibi göndermeyi teklif etmişti.

Pakistan Başbakanı Han, Twitter'dan bugün yaptığı açıklamada, Hindistan halkı ile dayanışma içinde olduklarını kaydetmişti.

- Hindistan'da vakalar, sağlık sistemini çökme noktasına getirdi

Hindistan'da son haftalarda rekor düzeye ulaşan Kovid-19 vakaları, ülkenin halihazırda kırılgan durumdaki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

Hastanelerin kapasitesi her gün artan hasta sayısını kaldırmakta güçlük çekerken oksijen tüpü ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliği sorunlara yol açıyor.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen 346 bin 786 vaka "dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçmişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, toplam vaka sayısının 16 milyon 610 bin 481'e, can kaybı sayısının 189 bin 549'a ulaştığı Hindistan, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş