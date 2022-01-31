Özdil'den CHP’ye sert tepki: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu?
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, CHP ve Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, CHP ve Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!
Sunucu Ece Erken'in eşi ve eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na düzenlenen saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganların, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu önce darp ettikleri ardından 4 kurşunla öldürdükleri belirlendi.