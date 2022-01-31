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Özdil'den CHP’ye sert tepki: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu?
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Özdil'den CHP’ye sert tepki: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, CHP ve Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu.

2022-01-31 08:26:09
Kılıçdaroğlu'ndan ''trol'' raporu: İsim vererek anlattı

Kılıçdaroğlu'ndan ''trol'' raporu: İsim vererek anlattı

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan saat 21.00'de açıklama yapacağını kaydetmişti. Beklenen açıklamayı video olarak yayınladı.
Mileyha Sulak Alanı'nda ilk kez kukumav kuşu görüntülendi

Mileyha Sulak Alanı'nda ilk kez kukumav kuşu görüntülendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nda kukumav kuşu görüntülendi.
Bodrum'daki üye sayısını öğrenen Mustafa Sarıgül çılgına döndü

Bodrum'daki üye sayısını öğrenen Mustafa Sarıgül çılgına döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesine bugün Fatma Girik'in cenaze törenine gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül cenaze sonrası ilçe başkanlığını ziyaret etti. Sarıgül ilçedeki kayıtlı üye sayısını öğrenince çileden çıktı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Sunucu Ece Erken'in eşi ve eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na düzenlenen saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganların, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu önce darp ettikleri ardından 4 kurşunla öldürdükleri belirlendi.
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