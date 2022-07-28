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Özdağ yine tepki çekti: 'Ha sen Türkmensin, sende sorun yok'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'teki bir ziyarette esnafla yaptığı ırkçı konuşma ile gündeme geldi.

2022-07-28 21:39:38

Sığınmacılara karşı tavırlarıyla ve ırkçı sözleriyle sık sık tepki çeken Özdağ, Kilis'te konuştuğu esnafa " Nerelisin sen? ”Suriyeliyim. Türkmenim.” - “Ha sen Türkmensin. Bizdensin. Sende sorun yok. Yasalara göre de sorun yok. Suriyeliler dönsün, Türkmen kardeşlerimizden isteyenler burada kalabilir” şeklinde konuşarak gündeme geldi.

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