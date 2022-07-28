Özdağ yine tepki çekti: 'Ha sen Türkmensin, sende sorun yok'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'teki bir ziyarette esnafla yaptığı ırkçı konuşma ile gündeme geldi.
Sığınmacılara karşı tavırlarıyla ve ırkçı sözleriyle sık sık tepki çeken Özdağ, Kilis'te konuştuğu esnafa " Nerelisin sen? ”Suriyeliyim. Türkmenim.” - “Ha sen Türkmensin. Bizdensin. Sende sorun yok. Yasalara göre de sorun yok. Suriyeliler dönsün, Türkmen kardeşlerimizden isteyenler burada kalabilir” şeklinde konuşarak gündeme geldi.