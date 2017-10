Ozan Balaban: FIBA'nın işine geldiği gibi hareket etmemesi lazım

02.10.2017 20:26:50



Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın medya gününde basın mensuplarına açıklamada bulunan Basketboldan Sorumlu Yönetici Ozan Balaban, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yeni sezon öncesinde bütün takımlara başarılar dileyen Balaban, "Öncelikle sadece Fenerbahçe'ye değil, Türkiye'de ve Euroleague'de mücadele edecek tüm takımlara hayırlı bir sezon olsun, sakatlıksız olsun. Sakatlık yaşamak iyi bir şey değil. Bu sezon giden oyuncularımız oldu, gelenler de var. Gidenlerin yeri dolar ya da dolmaz, her bir oyuncunun ayrı bir kıymeti var. Bu sene sezona iyi başlamak istiyoruz. Kadromuz daha geniş. Başkanımız ve yönetim kurulumuz geniş bir kadro kurdu. Hedefimiz Belgrad. Kendimizi oraya attıktan sonrasına bakacağız. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman Final-Four ve şampiyonluk" diye konuştu.



"ÖNCELİĞİMİZ TABİİ Kİ MİLLİ TAKIM"



FIBA ile Euroleague arasındaki anlaşmazlıkla ilgili konuşan Balaban, "Oyunculardan ziyade kulüp olarak bizim tutumumuz önemli. Tabii ki biz Türk'üz ve bu ülkenin evlatlarıyız. Bu yüzden önceliğimiz her zaman Milli Takım. Ama bunun yanında da Euroleague'in ortağıyız. FIBA'nın burada eşit davranması lazım. Biz kendi oyuncularımızı Milli Takım'a yollarken, NBA'deki oyuncuların da buraya gelmesi lazım. Benim 17 yaşındaki oyuncumu NBA ya da Amerika'daki üniversite elini kolunu sallaya sallaya buradan alıp götürürken FIBA'nın da bize destek olması lazım. FIBA işe sadece işine geldiğinde gelelim, işine gelmediğinde karışmayalım mantığıyla bakarsa bu iş yürümez. Tabii ki oturup değerlendireceğiz. Federasyonumuz FIBA ile imza attılar oyuncuların gitmesi konusunda. Cuma günü Euroleague'le bir toplantımız var. Başkanımız ve hocamızla değerlendireceğiz. Tabii ki önceliğimiz Milli Takım ama kendi menfaatlerimizi de koruyacağız" ifadelerini kullandı.



"FIBA, NBA'DAKİ OYUNCULARIN GELİŞİNİ GARANTİ ETMELİ"



Euroleague'in sorunun çözülmesi için adım attığını ifade eden Ozan Balaban, "Euroleague bir öneri sundu. FIBA tekrar aynı şeyi söyledi. Euroleague maçlarının olduğu gün milli takım maçları var. Oturup konuşacağız. Bu arada en çok etkilenen takım Fenerbahçe. Egehan'ı da eklediğimizde 10 tane milli oyuncumuz var. Milli Takım'a oyuncu gidecekse Euroleague olarak buna ortak karar vermemiz lazım. Bunun yanında FIBA'nın da NBA'de oynayan oyuncuların aynı takvimde geleceğini garanti etmesi lazım. FIBA'nın NBA'e bir yaptırımı yok. Onlar istediği tarihte oynuyor. Tek taraflı olmaz bu iş. NBA'deki milli oyuncular da gelsin ve hepimiz gönderelim oyuncularımızı" açıklamasını yaptı.