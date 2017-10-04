Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanvekili Dolu:

04.10.2017 10:32:27

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanvekili Tuncay Dolu, "Boydak Holding'in kayyuma devredilmesi holdingi geriye götürmemiştir, aksine ileri taşımıştır." dedi.

Dolu, AA muhabirine, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen Boydak Holding ve 2017 yılı içerisinde mobilya sektöründe uygulanan KDV indirimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dolu, Boydak Holding'in yönetim olarak TMSF'ye devredildikten sonra ilk başlarda bir bocalama yaşandığını belirterek, "Bazı acemilikler oldu. Daha sonra özellikle yönetim kadrosu işi öğrendikten sonra güzel gelişmeler olmaya başladı. İşçi açısından baktığımız zaman bu dönemde bir kez toplu sözleşme gerçekleştirdik. Bu sözleşmede yeni kazanımlarımız oldu. İşçinin talep etmiş olduğu haklarının tamamına yakınını verilmiş oldu." diye konuştu.

Bu yıl uygulanan KDV indirimine de değinen Dolu, şunları kaydetti:

"2017 yılı içerisinde KDV oranının yüzde 8'e indirilmesiyle mobilya sektöründe büyük bir gelişme oldu. Bu, ülke çapında yüzde 40'lara varan satış artışlarını beraberinde getirdi. Boydak Holding açısından bakarsak dolayısıyla hem KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi hem de yönetimin başarılı hamleleri ile Boydak Holding 2017 yılı içerisinde başarılı bir sezon geçirdi. 250 bin kişiye dolaylı yollarla geçim kaynağı sağlayan Boydak Holding, 14 bine yakın çalışanı bin 800'e yakın bayisi olan bir grup. Grubun yan firmalarla birlikte çalışan sayısı ve aileleri ile birlikte 250 bin kişiyi bulmakta. 250 bin kişiye hitap eden bir holding. Bu holdingin şu anki pozisyonuna baktığımızda yüzde 48 bir büyüme yakalamış durumda. 14 bin kişinin çalıştığı bir firmanın yüzde 48 büyümesi Türkiye ekonomisi açısından sevindirici bir durum. Bu durum istihdama, ihracata, her türlü ekonomiye etki edecektir."

Bu yılın 8 ayında 2016 yılının ihracat rakamlarına ulaşıldığını ve burada en büyük payın Boydak Holding'e ait olduğunu belirten Dolu, "Boydak Holding'in kayyuma devredilmesi holdingi geriye götürmemiştir, aksine ileri taşımıştır." ifadesini kullandı.

Holdingin yeni yatırımlar da yapacağının altını çizen Dolu, şöyle devam etti:

"2018 yılında bir Ar-Ge merkezi kurulması öngörülüyor. İstihdamı artıracak değişik yatırımlar da yapılacak. Yani kazanılan paranın tamamı Kayseri ekonomisine ve mobilya setörüne yatırılacak.

KDV oranının yüzde 8'e indirilmesi olayı 2009 yılında da yaşanmıştı. 2009 yılında mobiya sektöründe yüzde 30'luk bir büyüme yaşanmıştı. 8 yıl sonra yine aynı uygulama yapıldı. Bu yılki uygulamada firmalarımızda yüzde 40'lık bir büyüme söz konusu. Hem ihracat, hem üretim hem de cirolarda bir artış var. Bunun yanı sıra KDV indirimi istihdamı da artırdı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre ilk 6 ayda 6 bin yeni istihdam olduğu görülüyor. İstihdam artışının yıl sonunda yüzde 15 olmasını bekliyoruz. Hem istihdama hem de üretime bu denli etkisi olan KDV indiriminin, tekstil sektöründe olduğu gibi sabit kalması ülke ekonomisi açısından önem arzediyor. Yüzde 18'e yeniden çıkarıldı. Bu yanlış bir karar. Bunun düzeltileceğini düşünüyorum, düzeltilmesi de gerekiyor."