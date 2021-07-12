Oyuncuları '15/07 Şafak Vakti' filmini anlattı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan filmin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve yapımcısı, Hilton İstanbul Bosphorus'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, 15 Temmuz Darbe Girişiminin Cumhuriyet tarihinde yaşanılan en kötü olaylardan biri olduğuna dikkati çekerek, 'Aklıma geldikçe hala tüylerim diken diken oluyor. Filmin içinde çok daha iyi anladım neler olduğunu. Bütün oyuncular çok etkilendik. Bence iyi bir film yaptık. Türk halkı bağımsızlığına ve egemenliğine hiç kimsenin toz konduramayacağını tüm dünyaya gösterdi.' dedi.