Oyuncu Hale Soygazi'den suç duyurusu

04.10.2017 15:16:34

Oyuncu Hale Soygazi, bir televizyon programına katılan bir kişinin "Bir günlükken evlatlık verildiği, annesinin de Soygazi olduğu" iddiaları üzerine suç duyurusunda bulundu.

Avukatı Burcu Sarı ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Soygazi, kendisine yönelik yayınlar nedeniyle televizyon yöneticileri ve yapımcıları ile evlatlık verildiğini iddia eden Murat Şar hakkında "hakaret, iftira ve suç uydurma" suçlarından hazırladığı suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Soygazi, söz konusu televizyon programında her türlü yalan, hakaret ve tehditin hiç bir bilgi ve belgeye dayanmadan söylendiğini anlatarak, "O programda bir bey var. Bu bey, ailemin adını, babamın adını, soyadını, dolayısıyla beni ima etti. Bu kayıp anne benmişim ve tehditleri de kapıma dayanacakmış. Kapımda yatacakmış. Daha bir sürü hakaret. Tabii ki bu suç. Bu kişi hakkında da suç duyurusunda bulunacağız." diye konuştu.

Soygazi, ayrıca televizyon kanalı ve programın yetkililerine yönelik de tazminat davası açacaklarını dile getirerek, programda kendisine yönelik iddialarda bulunan kişinin de mağdur edildiğini ve o kişiye de haksızlık yapıldığını ifade etti.

Açacakları davada söz konusu iddialara ilişkin DNA testi talebinde bulunacaklarını belirten Soygazi, şunları kaydetti:

"Oraya 43 yaşında bir insan koymuşlar. Yazık günah değil mi ona. İki çocuğu var ve annesini 43 yıldır arıyormuş. Niye mahkemeye gitmemiş, niye dava açmamış, niye DNA testi kanıtına yönelmemişler? DNA testine onu davet ediyoruz. O gelecek. O zaman ne yapacaklar. 'Ay. Pardon yanılmışız' mı diyecekler. O adama buradan sesleniyorum. Mağdur olma, mağrur ol. Biraz gurur herkese lazım. Biraz onur herkese lazım. Bizim adımızı kullanıp, kirletip çamur atıyorlar."

Soygazi, programda hayatlarını kaybetmiş merhum Erol Simavi, Tarık Akan, Meftun Olgaç gibi insanlara da hakaret edildiğini anlatarak, "Bu insanların geride bıraktıkları aileleri var, bunu da mı düşünmüyorlar? Reyting uğruna bu kadar atılmaz. Programın reytingi çok düşük. Benim sayemde, bizim sırtımızdan reyting düzeltti." diye konuştu.

Avukat Burcu Sarı da Soygazi'nin bir televizyon programında ismi, unvanı ve mesleği kullanılarak iftira ve hakaretlerde bulunulması üzerine harekete geçtiklerini belirterek, bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.