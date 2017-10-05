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'Oynadığımız futbol bizi tatmin ediyor'

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil:'40 puanı bulalım, ondan sonra başka hedeflere bakarız'- 'Türkiye'nin en güzel stadına sahip olacağız'

'Oynadığımız futbol bizi tatmin ediyor'
05.10.2017 12:35:10
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ligde ilk 7 haftada bulundukları yerin ve oynadıkları futbolun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, son hafta Medipol Başakşehir'e yenilmelerine rağmen 7 müsabakada 13 puan topladıklarını belirterek, "Yeni bir takım için ilk 7 hafta, beklentilerimizi karşıladı. Bu seneki hedefimiz ligde kalıcı olmak, aldığımız puanlar bizi gaza getirmiyor. Ligde kalıcı olma yolunda çalışıyoruz, çalışacağız. Zevk veren bir futbol oynuyoruz. Bulunduğumuz yer, oynadığımız futbol bizi tatmin ediyor." dedi.

Sepil, geçen seneki kadrolarından Adis Jahovic ve Tayfur Bingöl'ün çok başarılı performans gösterdiğini, Halil Akbunar'ın da zamanla kendini göstereceğine inandığını belirtti.

Yeni kurulan bir takımda inişler çıkışlar olacağını bildiren Sepil, "Biz iyi başladık. 40 puanı bulduğumuzda zaten ligde bir sorunumuz olmuyor. 40 puanı bulalım, ondan sonra başka hedeflere bakarız. Avrupa beklentisine sokmak olduça yorucu oluyor. Ben kendimi beklentiye sokmuyorum ama hayal etmemek elde değil." diye konuştu.

Sepil, 18 oyuncu transfer ettiklerini, bu isimlerden Ömer Şişmanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamadığını, Yoan Gouffran'ın da henüz kendine gelemediğini, şimdiye kadar oynamayan futbolculardan da ilerleyen süreçte katkı alacaklarına inandığını kaydetti.


- Sabri Sarıoğlu'nun milli takıma seçilmesi

Takımda kaptan olarak görev yapan Sabri Sarıoğlu'nun milli takıma seçildiğini hatırlatan Sepil, şöyle konuştu:

"Sabri sadece oyuncu değil, takımda ağabeylik görevi yapan mükemmel biri. Ne kadar düzenli yaşadığını herkes biliyor, kafası da rahat olunca performansını daha üst düzeylere çekebiliyor. Milli takıma çağrılmasaydı üzülürdüm. Tecrübeli teknik adam Lucescu'nun Sabri'yi çağıracağına inanıyordum, hak ettiği oldu. Yıllar sonra milli takıma bir oyuncu gönderdik."


- Stat inşaatı

Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için inşaat ruhsatının alındığını hatırlatan Sepil, "İzmir'de davalık olmadan, bir sorun yaşamadan stat yapmak bizim için çok önemliydi. Zorlu bir süreç oldu ama orada iş başladı. Temel atma töreninde Başbakanımız, stadın 2019 şubat ayına yetiştirilmesini rica etti. Türkiye'nin en güzel stadına sahip olacağız." diye konuştu.

Sepil, Süper Lig'e çıktıktan sonra tesisleşme konusunda bir kaç adım attıklarını, bu kapsamda Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ikinci bir antrenman sahası yaptıklarını, mevcut tesise bin metrekarelik alan daha eklediklerini söyledi.


- Altyapı tesisi

Altyapı için Torbalı'da yapılacak tesisin sürecinin devam ettiğini kaydeden Sepil, şunları kaydetti:

"Araziyi 15 gün içinde Torbalı Belediyesinden devralacağız. Oraya Göztepe Spor Akademisi kurulacak, 8 saha planlıyoruz. Burası bir okul, sadece altyapının olacağı bir yer değil, lise, üniversite olarak görüyoruz. Ciddi bir planlama içindeyiz. Tesisi yapmak önemli değil, çalışacak ekipleri hazırlamak önemli. Avrupa'da iş birliği yapacak ekolleri tespit etmek, kendi hocalarımızı da eğitecek sistemi kurmak önemli. Bu sezon o sahaların başladığını göreceğiz, sezon içinde akademiyi tamamlayacağımıza inanıyorum."




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