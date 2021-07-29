Öykü Serter kimdir?

Öykü Serter 26 Şubat 1975 yılında Ankara'da doğmuştur. Lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Öykü Serter, Üniversite eğitimini ise Hacettepe, Galatasaray ve Bahçeşehir Üniversiteleri'nde tamamlamıştır. Oyunculuk ve sunuculuk yapan Öykü Serter aynı zamanda kurbağalama alanında profesyonel yüzücülük de yapmıştır.
Güzel sunucu ve oyuncu Öykü Serter, medya sektörüne Capital Radio'da DJ olarak çalışmaya başlamasıyla dahil olmuştur. Capital Radio'dan sonra ise Number FM1 ve Cine 5'te 5T5 adlı programları sunarak adından oldukça söz ettirmiştir. Bunun yanı sıra Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarında da sunuculuk yapmıştır. Ragga Oktay ile birlikte 2006 yılında B.U.M adındaki programı hazırlayan Öykü Serter, 2011 yılında Star Akademi adındaki programda sunuculuk yapmıştır. Star Akademi programının juri koltuğunda ise Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener vardır. 2014 yılında oldukça ses getiren moda programlarından biri olan İşte Benim Stilim ve Bu Tarz Benim Programlarını sunan güzel sunucu, bunun yanı sıra Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarınında sunculuk görevini üstlenmiştir. Daha sonra yayınlanan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında da tekrardan sunuculuk yapmıştır. Bu programda juri koltuklarında ise Neslihan Yargıcı, İvana Sert, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez yer almıştır. Ayrıca TV8'de yayınlanan Survivor Panorama yarışmasında da sunuculuk yapan Serter, 2021 yılında yayınlana Şef Akademi programının da sunuculuğunu üstlenmiştir.
Sunuculuk ve oyunculuğunun yanı sıra profesyonel bir yüzücü olan Öylü Serter, milli takım düzeyinde yarışmalara katılmıştır. Bu yarışmalarda 250'si altın 800 madalyası bulunmaktadır.
Öykü Serter'in sunuculuk yaptığı programlar
2021 Şef Akademi
2018 Survivor Panorama
2016 Göz6 Panorama
2016 Göz6
2016 İşte Benim Stilim
2016 Fenomen
2015 Rising Star Türkiye
2014 Bu Tarz Benim
2011 Star Akademi
2010 Bank Asya 1.Lig Günlüğü
2010 MasterChef Türkiye
2007 Acemi Birlik
2006 B.U.M.
2006 Anadolu Rüzgarı
2004 Akademi Türkiye
2001 Biri Bizi Gözetliyor
Öykü Serter'in oyunculuk yaptığı dizi ve filmler
2012 İşler Güçler Yüzme öğretmeni (konuk oyuncu)
2006 Ah Bir Polis Olsam Yasemin
2004 İstanbul Şahidimdir Ela
Öykü Serter'in sunuculuk yaptığı programlar
En İyi Sunucu Kristal Fare Ödülü (2015)
En İyi Kadın Sunucu Altın Kelebek Ödülü - İşte Benim Stilim (2015)
En Başarılı TV Sunucusu İTÜ EMÖS Başarı Ödülü (2016)
Öykü Serter'in künyesi
Yaş: 42
Boy: 1.67
Kilo: 47
Öğrenim: Ted Ankara Koleji / Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı / Galatasaray Üniversitesi Radyo TV Yüksek Lisans / Bahçeşehir Üniversitesi Sinema-Medya Doktora
İşte Benim Stilim Ünlüler kimler?
Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı ve 2016 yılında yayınlanan İşte Benim Stilim Ünlüler programının oyuncuları şöyledir;
Simge Tertemiz
Aslı Zen
Hatice Çarpar
Berna Öztürk
Yeşim Erçetin
Elif Ece Uzun
İnci Pars
Esra Balamir
Pelin Suade
Esra Sönmezler
Yasemin Öztürk
Tuğçe Özbudak
Gizem Özdilli
Sevil Uyar
Neslihan Önder
Nil Karataş
İşte Benim Stilim Ünlüler programının juri koltuğuna ise oldukça sevilen isimler oturdu. İvana Sert, Hakan Akkaya, Neslihan Yargıcı ve Uğurkan Erez İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında juri olmuştur.