Öykü Serter kimdir?

Uzun soluklu birçok programın sunuculuğunu yapan güzel sunucu ve oyuncu Öykü Serter’in hayat hikayesi de birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Öykü Serter kaç yaşındadır? Öykü Serter nerelidir? Öykü Serter hangi programlarda görev almıştır? Öykü Serter’in boy ve kilosu kaçtır? İşte tüm detayları ile Öykü Serter’in biyografisi…

Öykü Serter 26 Şubat 1975 yılında Ankara'da doğmuştur. Lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Öykü Serter, Üniversite eğitimini ise Hacettepe, Galatasaray ve Bahçeşehir Üniversiteleri'nde tamamlamıştır. Oyunculuk ve sunuculuk yapan Öykü Serter aynı zamanda kurbağalama alanında profesyonel yüzücülük de yapmıştır.

Güzel sunucu ve oyuncu Öykü Serter, medya sektörüne Capital Radio'da DJ olarak çalışmaya başlamasıyla dahil olmuştur. Capital Radio'dan sonra ise Number FM1 ve Cine 5'te 5T5 adlı programları sunarak adından oldukça söz ettirmiştir. Bunun yanı sıra Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarında da sunuculuk yapmıştır. Ragga Oktay ile birlikte 2006 yılında B.U.M adındaki programı hazırlayan Öykü Serter, 2011 yılında Star Akademi adındaki programda sunuculuk yapmıştır. Star Akademi programının juri koltuğunda ise Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener vardır. 2014 yılında oldukça ses getiren moda programlarından biri olan İşte Benim Stilim ve Bu Tarz Benim Programlarını sunan güzel sunucu, bunun yanı sıra Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarınında sunculuk görevini üstlenmiştir. Daha sonra yayınlanan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında da tekrardan sunuculuk yapmıştır. Bu programda juri koltuklarında ise Neslihan Yargıcı, İvana Sert, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez yer almıştır. Ayrıca TV8'de yayınlanan Survivor Panorama yarışmasında da sunuculuk yapan Serter, 2021 yılında yayınlana Şef Akademi programının da sunuculuğunu üstlenmiştir.

Sunuculuk ve oyunculuğunun yanı sıra profesyonel bir yüzücü olan Öylü Serter, milli takım düzeyinde yarışmalara katılmıştır. Bu yarışmalarda 250'si altın 800 madalyası bulunmaktadır.

Öykü Serter'in sunuculuk yaptığı programlar

2021 Şef Akademi

2018 Survivor Panorama

2016 Göz6 Panorama

2016 Göz6

2016 İşte Benim Stilim

2016 Fenomen

2015 Rising Star Türkiye

2014 Bu Tarz Benim

2011 Star Akademi

2010 Bank Asya 1.Lig Günlüğü

2010 MasterChef Türkiye

2007 Acemi Birlik

2006 B.U.M.

2006 Anadolu Rüzgarı

2004 Akademi Türkiye

2001 Biri Bizi Gözetliyor

Öykü Serter'in oyunculuk yaptığı dizi ve filmler

2012 İşler Güçler Yüzme öğretmeni (konuk oyuncu)

2006 Ah Bir Polis Olsam Yasemin

2004 İstanbul Şahidimdir Ela

Öykü Serter'in sunuculuk yaptığı programlar

En İyi Sunucu Kristal Fare Ödülü (2015)

En İyi Kadın Sunucu Altın Kelebek Ödülü - İşte Benim Stilim (2015)

En Başarılı TV Sunucusu İTÜ EMÖS Başarı Ödülü (2016)

Öykü Serter'in künyesi

Yaş: 42

Boy: 1.67

Kilo: 47

Öğrenim: Ted Ankara Koleji / Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı / Galatasaray Üniversitesi Radyo TV Yüksek Lisans / Bahçeşehir Üniversitesi Sinema-Medya Doktora

İşte Benim Stilim Ünlüler kimler?

Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı ve 2016 yılında yayınlanan İşte Benim Stilim Ünlüler programının oyuncuları şöyledir;

Simge Tertemiz

Aslı Zen

Hatice Çarpar

Berna Öztürk

Yeşim Erçetin

Elif Ece Uzun

İnci Pars

Esra Balamir

Pelin Suade

Esra Sönmezler

Yasemin Öztürk

Tuğçe Özbudak

Gizem Özdilli

Sevil Uyar

Neslihan Önder

Nil Karataş

İşte Benim Stilim Ünlüler programının juri koltuğuna ise oldukça sevilen isimler oturdu. İvana Sert, Hakan Akkaya, Neslihan Yargıcı ve Uğurkan Erez İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında juri olmuştur.