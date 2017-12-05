Oturarak Voleybol Metin Türker Türkiye Kupası
TBESF tarafından Karabük'te düzenlenen kupanın finalinde, Alaplı Alges ile Karadeniz Ereğlispor karşılaşacak
05.12.2017 21:38:49
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol (Paravolley) Metin Türker Türkiye Kupası'nda finale Alaplı Alges ile Karadeniz Ereğlispor kaldı.
Soğuksu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde yapılan müsabakalarda, Karabük Gençlikspor'u 3-1'lik skorla eleyen Karadeniz Ereğlispor ile Diyarbakır Ortopedik Engelliler'i 3-0 yenen Alaplı Alges, finale yükseldi.
Türkiye Kupası'nın sahibi, yarın oynanacak final maçının ardından belli olacak.