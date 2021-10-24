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Otoyolda 27 araçlı zincirleme kaza: 3'ü ağır 17 yaralı

Sakarya'da TEM Otoyolu Sapanca geçişinde yağış nedeniyle 3 ayrı noktada 27 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında, 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Sapanca geçişinde meydana geldi. Yeni Mahalle ile Göl Mahallesi arasında yağışlı hava nedeniyle 3 ayrı noktada aralarından TIR, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu toplam 27 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarına müdahale eden tfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Hasar gören araçları kaldırma çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2021-10-24 16:17:28
Süt banyosundan beraat etti, dava açmaya hazırlanıyor

Süt banyosundan beraat etti, dava açmaya hazırlanıyor

Konya'da süt toplama merkezindeki kazanda süt banyosu yaptığı iddiasıyla 6 gün cezaevinde tutuklu kalıp tahliye olan ve 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada beraat eden Emre Sayar, cezaevinde kaldığı süre için tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Olayın ardından iş bulamadığını belirten Sayar, ''Amacım ne fenomen olmak, ne de kimsenin sağlığıyla oynamak değildi. 6 gün suçsuz yere cezaevinde yattım. Kısa süre bile olsa çok şey yaşadım'' dedi.
33 Gramlık muhabbet kuşundan 8 gram tümör alındı

33 Gramlık muhabbet kuşundan 8 gram tümör alındı

Zonguldak'ta Ercan Akkuş’a ait, 5 yaşında olan ve 33 gram ağırlığındaki 'Cumhur' isimli muhabbet kuşunun karnından 8 gram ağırlığında tümör çıkarıldı.
Dikkat! Sosyal medyada yeni dolandırıcılık yöntemi

Dikkat! Sosyal medyada yeni dolandırıcılık yöntemi

İzmir'de yaşayan Tunahan K. (25), 'sosyal medyada yaşı küçük olan kişiyle cinsellik üzerine konuştuğu ve karşılıklı özel fotoğraflarını paylaştığına' dair şikayet dilekçesi gönderen, ardından kendini arabulucu olarak tanıtıp, 10 bin TL vermesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyleyen kişi tarafından dolandırılmak istendi. Tunahan K.'nin durumu bildirdiği avukatı, evrakın sahte olduğunu, altında imzası bulunan avukatın ise konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirleyip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bill Gates Kuşadası’nda

Bill Gates Kuşadası’nda

Dünyanın en zengin 4'üncü insanı unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan, yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 'Lana' isimli kiralık süper yat ve katamaran sınıfı lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder' ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen 'Lana'da bir süre dinlenen Gates daha sonra özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu. Yazlım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat, bugün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi. Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip yata, 68,2 metre boyundaki katamaran sınıfı destek gemisi 'Wayfinder' da eşlik etti. 'Wayfinder'da Gates'in yakın korumaları ile personelin kaldığı öğrenildi.
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