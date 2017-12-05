Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

05.12.2017 20:53:51

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Mardin'in Midyat ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.Kaza, Midyat-Mardin karayolunun 8'inci kilometresindeki Şenköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G. (48) idaresindeki 33 DKF 69 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü H.G. ile araçta bulunan A.G. (74), M.S.A. (61), M.G. (39) ve A.G. (72) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(Bilal Bedir / İHA)