Otomobil büfeye böyle girdi

04.10.2017 10:30:52

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Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki büfeye girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilin büfeye girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1940. Cadde üzerinde seyreden Mesut Toraman yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki kaldırımda bulunan büfeye girdi. Kaza esnasında büfeden alışveriş yapan birinin olmaması olası bir faciayı önledi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, büfede maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Araç, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla büfeden çıkartıldı.Birkaç ay önce de büfeye yine bir aracın girdiği öğrenilirken, kaza anı büfenin güvenlik kameralarına yansıdı.(Abdullah Sarica - Emre Yüzügüldü/İHA)