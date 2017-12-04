Otomobil ana yola devrildi: 1 ölü

05.12.2017 00:27:10

Kastamonu'da otomobilin yaklaşık 40 metre yükseklikteki köy yolundan, ana yola devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Hüseyin Keleloğlu (59) idaresindeki 37 PN 450 plakalı otomobil Akçakese köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 40 metre yükseklikteki köy yolundan, Kastamonu İhsangazi karayoluna devrildi.

Kazada sürücü Keleloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası ilçe yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.







