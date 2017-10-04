Otobüsü kaçıran vatandaşın azmi kamerada

04.10.2017 10:37:24

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İstanbul Okmeydanı'nda kaçırdığı otobüsün peşinden koşan vatandaşın azmi kameraya yansıdı. Tehlikeye aldırış etmeden metrelerce koşan vatandaş en sonunda otobüse yetişti.Olay, dün akşam saat 18.45 sıralarında E-5 Karayolu, Okmeydanı mevkiinde yaşandı. Emniyet şeridinden koşan bir adam çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Adamın çevredeki araçlara aldırış etmeden yaklaşık 300 metrelik tehlikeli koşusunun amacı ise yoğun trafikte ilerlemeye çalışan toplu taşıma otobüsüne yaklaşınca anlaşıldı. Tehlikeye aldırış etmeden metrelerce koşan vatandaş en sonunda otobüse yetişti.Yaşanan bu ilginç koşu ise kameralar tarafından kaydedildi.(Oğuzcan Yazar/İHA)