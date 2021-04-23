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Otel rezervasyonu olanlar seyahat yasağından muaf mı?

Otel rezervasyonu olan vatandaşlar yasaktan muaf olup olmadıklarını araştırmaya başladı.

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23.04.2021 16:29:14
Otel rezervasyonu olanlar seyahat yasağından muaf mı?

Otel rezervasyonu olanlar yasaktan muaf mı sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Konuyla ilgili güncel bir açıklama yapmayan İçişleri Bakanlığı, 18.11.2020 Tarihli 19161 Sayılı genelgede, şu açıklamayı yapmıştı;

"Soru 22. Otel rezervasyonu bulunan kişiler sokağa çıkma kısıtlaması süresi içerisinde özel araçlarıyla seyahat edebilirler mi?

Cevap 22: Otel rezervasyonu bulunan vatandaşlarımız konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir."

Bu muafiyetin hala geçerli olup olmadığını Alo 199 hattını arayarak öğrenebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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