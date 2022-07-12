'Ota kim bakar' denilen mor bahçeler, 47 yıldır geçim kaynağı

Lavanta bahçesine gelerek hem ürünlerden alıp hem de mor renkli bahçede çiçeklerle fotoğraf çektiren Makbule Özcan ise "Lavanta bahçesini ilk kez gördüm. Arılar var, biraz onlardan korktum. Fakat görselliği çok güzel. Fotoğraflardan daha güzel" ifadelerini kullandı. Fotoğraflarla yetinmeyip canlı olarak da görülmesi gerektiğini tavsiye eden Merve Aktaş da lavanta ürünlerini kullanmayı çok sevdiğini söyledi. Kardeşi Melike Aktaş da çektiği fotoğrafları arkadaşlarına göstereceğini ve bu güzelliği herkese anlatacağını belirtti. Kemal Yenisoy ise Antalya'nın Alanya ilçesinden lavantaları görmek için Kuyucak köyüne geldiğini söyledi. İlk defa gördüğünü ve çok şaşırdığını belirten Yenisoy, her sezon geleceğini ifade etti.