Osmanlıspor'da milli ara sona erdi
Başkent ekibi, 2 günlük iznin ardından Süper Lig'de Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı
03.10.2017 22:29:49
Osmanlıspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa galibiyetinin ardından 2 gün dinlenen başkent ekibi, yeniden topbaşı yaptı.
Osmanlıspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa galibiyetinin ardından 2 gün dinlenen başkent ekibi, yeniden topbaşı yaptı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen mor-sarılılar, Batıkent Tesisleri'nde akşam saatlerinde teknik direktör İrfan Buz nezaretinde yaklaşık 1 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.
Haftanın ilk antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Futbolcular, isabetli pas organizasyonuyla antrenmanı sonlandırdı.
Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Sokol Cikalleshi (Arnavutluk) ve Avdija Vrsajevic (Bosna Hersek) idmanda yer almadı.
Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.