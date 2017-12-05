Osmanlıspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
05.12.2017 21:21:32
Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Batıkent Tesisleri'ndeki antrenman sahasının bakıma alınması nedeniyle Ostim Stadı'nda yapılan çalışma, yaklaşık yarım saat sürdü. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idmanda futbolcular, yenilenme koşusunun ardından masaj ve saunaya girdi.
Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.