Osmanlıspor, Antalya yolcusu

04.10.2017 22:14:35

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya'da kamp yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın Antalya'ya gidecek başkent ekibi,

Regnum Carya Otel'de kampa girecek.

Lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Osmanlıspor, hazırlıklarını 13 Ekim'e kadar burada sürdürecek. Mor-sarılı ekip, Antalya'da bir de hazırlık maçı oynayacak.



Öte yandan Osmanlıspor, ligin 8. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenmanda iki gruba ayrılan futbolular, "core" ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Ülkelerinin milli takımında bulunan Sokol Cikalleshi (Arnavutluk) ve Avdija Vrsajevic (Bosna Hersek) idmanda yer almadı.