Osmanlı'nın bal merkezi: Balkapanı Han

İki imparatorluk gören, Osmanlı döneminde bal toplama ve dağıtım üssü olarak da kullanılan İstanbul Tahtakale'deki han, 15 asırlık ticari serüvenini sürdürüyor.

Bizans ile Osmanlı döneminden bugüne ticaretin kalbinin attığı Tarihi Yarımada ve çevresinde ayakta kalmayı başaran tek "kapan" han olan Balkapanı, 15 yüzyıllık geçmişi ve karma mimari dokusunun oluşturduğu sıcak atmosferiyle ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor.

Balkapanı, İstanbul'un fethinden sonra tüm dünyadan gelen bal, zeytinyağı, sabun gibi ürünlerin kalite kontrolünün yapılarak, önce depolanıp sonra İstanbul'a ve imparatorluğa dağıtıldığı yer anlamına gelen kapanlardan birisi. Balkapanı, Unkapanı ile Yağkapanı'nın (Galata) günümüze ulaşmayı başaramaması nedeniyle tarihsel bir öneme sahip olduğu biliniyor.

Araştırmalara göre, Bizans döneminde Cenevizliler tarafından inşa edildiği, ticari ve askeri amaçlı kullanıldığı ortaya çıkan Balkapanı Han, Osmanlı döneminde de uzun yıllar zemin katı depo, giriş katı ürünlerin sergilendiği dükkanlar ve üst katları kervanlarla gelen tüccarlar için konaklama amacıyla kullanıldı.