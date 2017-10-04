04.10.2017 15:07:13

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AK Parti Battalgazi Başkanlığına yeniden seçilen Osman Güder, mazbatasını aldı.Geçen Cumartesi günü yapılan AK Parti Battalgazi 6. Olağan İlçe Kongresinde tekrar seçilen Osman Güder, ilçe yönetimiyle birlikte Malatya adliyesine giderek, Battalgazi İl Seçim Kurulu Başkanı Gürsel Dursun'dan mazbatasını aldı. Osman Güder, yaptığı açıklamada, bayrağı daha yükseklere çıkarmak için çaba göstereceğini belirterek, "Cumartesi günü AK Parti Battalgazi ilçe kongremizi gerçekleştirmiş olduk. Bu görevi bize layık görev büyüklerimize başta genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız Binali Yıldırım sayın bakanımız sayın genel başkan yardımcımız milletvekillerimiz il başkanlarımız bilhassa bize güven duyup bu görevi bize tebliğ eden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de bu güne kadar yapmış olduğumuz gibi bu dönemde de ak parti ilçe başkanlığı görevini en güzel şekilde layıkıyla yapmayı Allah layık bir şekilde biz yerine getirmeye çalışacağız. Bu gün arkadaşlarımızla beraber mazbatamızı almış olduk tabi biz mazbatamızı almadan pazartesi gün ü daha önceden devam ettiğimiz gibi bu görevimizin başındaydık. Sivil toplum örgütlerimizi resmi kurumlarımızı ziyaret etmeye tekrara devam edeceğiz. İnşallah Malatya'mıza Battalgazi'mize layık olmak için elimizden gelen tüm çaba ve gayreti hep beraber sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.