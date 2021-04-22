Oscar Töreni Canlı YayınlaTRT 2’de!

Sinema dünyasının en prestijliorganizasyonu olan Oscar Ödülleri Töreni, 25 Nisan’ı 26 Nisan’a bağlayan gececanlı yayınla TRT 2 ekranlarındasinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenenOscar ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak.

Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theatre'da eş zamanlı olarakdüzenlenecek ödül töreni, canlı yayınla Türkiye'nin kültürsanat kanalı TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak.

Pandemi nedeniyle iki ay ertelenen 93. Oscar Ödülleri töreni, bu sene fizikikatılımla gerçekleşecek. 23 dalda ödüllerin verileceği gecede; Altın Küre ve BAFTA ödüllerinde de En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine layık görülen, ChloeZhao imzalı “Nomadland”; David Fincher imzalı “Mank” ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren ve 6 dalda Oscar'a aday gösterilen “The Trial of the Chicago 7” filmleri dikkat çekiyor.

TRT Ortak Yapımı olan, JasmilaZbanic imzalı “QuoVadis, Aida?” filminin de ‘En İyi Uluslararası Film' kategorisinde yarışacağı töreni, TRT 2 stüdyosunda sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Akademi Üyesi Zeynep Atakan yorumlayacak.

TRT 2'de 26 Nisan gecesi01.30'da “Oscar'a Doğru” özel yayını ile başlayacak olan gece, 03.00'te 93. Oscar Töreni'yle devam edecek.

Akademi Ödülleri, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla TRT 2'de ekrana gelecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.