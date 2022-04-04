Oruç tutmak nelere iyi gelir? Dr. Demet Erciyes yazdı...

Oruç tutmak kolesterol metabolizmasını da düzelttiğinden kalp damar sağlığına da olumlu etkisi vardır. Ayrıca iftar ve sahurda doğru besinleri tüketmek kaydıyla kilo vermeyi kolaylaştırdığı, insülin direncini düzelttiği, yüksek trigliserid seviyesinin normale dönmesine yardım ettiği için de kalp damar sağlığına olumlu etkisi vardır. - Bazı organların daha rahat çalışmasına zaman verir Mide, bağırsak, safra kesesi, karaciğer ve pankreas gibi organlar daha doğrusu sindirim sistemi oruç esnasında aç kalınan süre içinde dinlenir, kendini onarma ve yenileme fırsatı olur. - Hücre yenilenmesi gerçekleşir Hücrelerin bazı kısımları işlevini doğru şekilde sürdüremeyecek kadar bozulduğunda bunun üstüne bir de açlıkla karşılaşırsa canlılığını sürdürecek yeterlikte enerjisi kalmaz. Böyle durumda bu hücreler yok edilerek geri dönüşüme gönderilir. Hücrelerin kendi kendini sindirmesi olarak bilinen bu olaya otofaji adı verilir. Yoshinori Ohsumi, hücrelerin yenilenmesi için yaşlı hücrelerin parçacıklarının imha edilmesinin gerektiğini, bunun da uzun süre aç kalarak mümkün olduğunu ispatlamıştır. Bu çalışmasıyla da 2016 yılında fizyoloji veya tıp alanında Nobel Ödülü'ne layık görülmüştür.