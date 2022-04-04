DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça açıklaması
Doktor Sevgi Ekiyor Yüz Mimarisiyle Cildinize Değil Yaşamınıza Dokunuyor
Gezgin Bir Adam (Yavuz Akkurt) Kimdir ?
Sosyal Medya Fenomeni Olmak İster misiniz?
SGK'den yurt dışı ‘yoklama’ duyurusu
Ankara iftar çadırı 2022 | Ankara'da iftar çadırı nerede kurulacak? (Çankaya-Keçiören-Yenimahalle-Mamak-Etimesgut-Sincan-Ramazan çadırı)
Ordu'da hasarlı binalar boşaltılacak
Bolu Tüneli ulaşıma açıldı
Esperanto Luxury Furniture Üst Düzey Tasarım Mobilya Üreticisi Ödülünün Sahibi Oldu
Erdoğan'dan 2 kritik görüşme
Rusya’dan AB ülkelerine karşı vize kararı
Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ecan 'Yılın İş İnsanı” ödülünün sahibi oldu
Goldman Sachs ve JPMorgan'dan Türkiye için yeni enflasyon tahmini
2022 Ankara'da iftar çadırı nerede hangi ilçe ve mahallede var? Çankaya, Keçiören iftar çadırı nerede? Ankara'da Ramazan çadırı kuruldu mu?
Sigaraya ne kadar zam geldi? 2022 Nisan sigara zammı ne kadar? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

BURSA

19:37

05:10
19:37
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:22

04:55
19:22
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:05

04:39
19:05
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:48

04:22
18:48
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:37

04:17
18:37
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

ANKARA

19:22

04:55
SAHUR
19:22
İFTAR

Oruç tutmak nelere iyi gelir? Dr. Demet Erciyes yazdı...

Oruç tutmak önemli ibadetlerimizden biri olduğu kadar hem beden hem de ruh sağlığına birçok faydası da vardır.

Oruç tutmak nelere iyi gelir? Dr. Demet Erciyes yazdı...
04.04.2022 15:38:57
Oruç tutmak nelere iyi gelir? Dr. Demet Erciyes yazdı...
- ORUÇ TUTMAK MANEVİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYI ÖĞRETİR
 

Beden ve ruh sağlığını her zaman bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Tüm ibadetlerde olduğu gibi, oruç tutmak da Allah'a yakınlaşmayı, ruhu arındırmayı, vicdan açısından rahatlamayı sağlar. Aslında her zaman iyi bir insan olarak dikkat etmemiz gereken özelliklere Ramazan ayında daha da çok dikkat ederiz. Güçsüz ve muhtaç kişilere yardım edip, dedikodu, fitne ve fesattan uzak kalırız. Ramazan ayı oruç ibadeti ile beraber dostluğu, kardeşliği, dayanışmayı, birlik ve beraberlik içinde olmayı çağrıştırır. “Tok açın halinden anlamaz” atasözünde olduğu gibi oruç tutan kişi açlığın ne demek olduğunu yaşayarak görür, yiyecek alamayan insanın halini çok iyi anlar. Sabretmeyi, saygı duymayı hatırlatır.

1
Oruç tutmak nelere iyi gelir? Dr. Demet Erciyes yazdı...
- SAĞLIKLI BESLENMEYİ ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRIR
 

Bizi yoldan çıkaran zararlı yiyecekler maalesef ki aynı zamanda tadı da güzel kolay bulunan ve kolay hazırlanan türden yiyeceklerdir. Bu yiyeceklere alışmak da çok kolaydır. Hatta bir çeşit bağımlılık yaparlar. Oruç tutmak abur cubur yeme alışkanlığını düzeltir. Kilo aldıran, kalorisi yüksek ama faydası az, yanıltıcı olarak tadı ve görüntüsü güzel akıl çelen yiyeceklere olan zaafı yenmeye yardımcı olur. Sağlık için zararlı derecede olan alkol ve sigara gibi alışkanlıkları terk etmeyi kolaylaştırır. Oruç tutan kişi kendini tutmayı başarır.

 
2
Oruç tutmak nelere iyi gelir? Dr. Demet Erciyes yazdı...
- KALP DAMAR SAĞLIĞINA OLUMLU ETKİSİ
 

Oruç tutmak kolesterol metabolizmasını da düzelttiğinden kalp damar sağlığına da olumlu etkisi vardır. Ayrıca iftar ve sahurda doğru besinleri tüketmek kaydıyla kilo vermeyi kolaylaştırdığı, insülin direncini düzelttiği, yüksek trigliserid seviyesinin normale dönmesine yardım ettiği için de kalp damar sağlığına olumlu etkisi vardır. - Bazı organların daha rahat çalışmasına zaman verir Mide, bağırsak, safra kesesi, karaciğer ve pankreas gibi organlar daha doğrusu sindirim sistemi oruç esnasında aç kalınan süre içinde dinlenir, kendini onarma ve yenileme fırsatı olur. - Hücre yenilenmesi gerçekleşir Hücrelerin bazı kısımları işlevini doğru şekilde sürdüremeyecek kadar bozulduğunda bunun üstüne bir de açlıkla karşılaşırsa canlılığını sürdürecek yeterlikte enerjisi kalmaz. Böyle durumda bu hücreler yok edilerek geri dönüşüme gönderilir. Hücrelerin kendi kendini sindirmesi olarak bilinen bu olaya otofaji adı verilir. Yoshinori Ohsumi, hücrelerin yenilenmesi için yaşlı hücrelerin parçacıklarının imha edilmesinin gerektiğini, bunun da uzun süre aç kalarak mümkün olduğunu ispatlamıştır. Bu çalışmasıyla da 2016 yılında fizyoloji veya tıp alanında Nobel Ödülü'ne layık görülmüştür.

3
Oruç tutmak nelere iyi gelir? Dr. Demet Erciyes yazdı...
- KANSERİ ÖNLEMEDE YARDIMCI
 

Kanserin oluşumunu önlemede, yayılmasını engellemede orucun faydalı olduğu birçok klinik araştırmalarda gösterilmiştir. Hasarlı hücrenin imha edilmesi olan otofaji kanser konusunda da önem taşır. Otofajinin tümör baskılayıcı özelliği erken evrelerde görülmektedir. Kanserleşmeye neden olan proteinlerin ya da hücre elemanlarının parçalanarak hasarlı hücrelerin ortadan kaldırılması sağlanır ve kanser hücresine dönüşmesi engellenir. Oruç tutmak, kandaki İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü1 (IGF-1) seviyesinin düşmesini sağlar. IGF-1 insüline benzer yapıya sahiptir ve büyüme hormonuyla birlikte hücreleri çoğaltan bir etkisi vardır. Hipofiz bezinden salınan büyüme hormonunun teşviki ile karaciğerde üretilir. Kas yapımını teşvik etmesi, antioksidan, antiaging gibi olumlu etkileri yanı sıra maalesef kanser hücrelerinin de gelişimini, çoğalmasını ve yayılımını teşvik eder. İşte oruç bu faktörün azalmasını sağlayarak kanseri önlemede yardımcı olur.

 
4
Oruç tutmak nelere iyi gelir? Dr. Demet Erciyes yazdı...
- DETOKS ETKİSİ
 

Oruç sırasında, vücuttaki toksinler atılır. Aç kalmak, vücudun serbest radikaller ile mücadele etmesini kolaylaştırır, aynı zamanda iltihap oluşumunu engeller. - Bağışıklık sistemine olumlu etki Vücudun mikroplarla mücadelesinde en önemli görevi kandaki akyuvar hücreleri üstlenir. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki gerontoloji (yaşlılık bilimi) ve biyolojik bilimler profesörü Walter Longo çalışmalarında 3 günlük oruçtan sonra kök hücrelerinin aktif hale gelerek yeni akyuvar hücrelerinin oluşturmasını arttırdığını böylece de bağışıklık sisteminin yenilemesini sağladığını göstermiştir.

5
Oruç tutmak nelere iyi gelir? Dr. Demet Erciyes yazdı...
- BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR
 

Oruç tutmak beyin-kökenli nörotrofik faktör (Brain Derived Neurotrophic Factor) adı verilen bir proteinin üretilmesini sağlar. Bu faktör, beyin sapında bulunan hücrelerin yeni sinir hücreleri içinde dönüşümünü sağlar ve aynı zamanda sinir hücresinin sağlığını destekleyen birçok kimyasal maddenin de üretilmesine yol açar. Aynı zamanda Alzheimer ve Parkinson hastalığına karşı da korur. Orucun tüm bu faydalarının yanı sıra iftarda ve sahurdaki beslenmeye dikkat edilerek ve mutlaka doktora danışılarak detaylı bir sağlık kontrolünden sonra uygun görüldüğü takdirde yapılması gerektiği de unutulmamalıdır.

 
6
Oruç tutmak nelere iyi gelir? Dr. Demet Erciyes yazdı...
- HORMONLARIN DOĞRU SALINMASINA VE KİLO VERMEYE YARDIM EDER
 

Oruç tutmak, obezitenin sebeplerinden olan insülin ve leptin direncinin düzelmesine yardım eder. Bu hormonların salınımı düzene girer ve kilo vermek kolaylaşır. Tiroid bezi gibi hormon salgılayan diğer bazı organların çalışmasına da olumlu etkisi vardır. Aç kalmaya dayanıklılık artar. Açlık ile tetiklenen ketozis dolayısıyla depolanan yağ hücrelerinin yakımı gerçekleşir. Hepinize sağlıklı ve huzurlu bir ramazan ayı dilerim. Kaynak: Milliyet

7
Görüş Bildir Bizimle Paylaş