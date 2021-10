Şelalenin her mevsim ayrı güzellikler sunduğuna dikkati çeken Yiğen, şöyle konuştu:



"Burası her mevsim çok güzel. Şimdi ayrı, kışın ayrı güzel. Belki kışlık bir tesis de yapılabilir. İnsanlar sonbaharda mutlaka burayı görmeli. Aralık ayına kadar burası çok güzel oluyor. İlkbaharda ve yazda da daha değişik güzellikler oluyor. Baharda şelale coşup köpürdüğü için suların yüksekliği 2 metreye çıkar. Her mevsim ayrı güzel ama sonbaharda insana daha ayrı bir anlam veriyor."