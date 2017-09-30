Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Afyonkarahisar'da:

30.09.2017 16:45:23

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Hazırladığımız Ege Gelişim Projesi ile bu bölgeye 27 milyar 985 milyon lira, yaklaşık 30 katrilyon yatırım sağanağı geliyor. Allah'ın izniyle her şey daha güzel olacak." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Selevir Modern Basınçlı Sulama Tesisi'nin temel atma töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar'a büyük destek verdiğini söyledi.

Afyonkarahisar'ın zaman içinde ikliminin değiştiğini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bakın yağmur yağıyor. Netice itibarıyla kentin iklimi bile değişti. Hazırladığımız Ege Gelişim Projesi ile Afyonkarahisar'a baraj, gölet, sulama tesisleri, dere ıslahları yapılacak. Hazırladığımız Ege Gelişim Projesi ile bu bölgeye 27 milyar 985 milyon lira, yaklaşık 30 katrilyon yatırım sağanağı geliyor. Allah'ın izniyle her şey daha güzel olacak. Cumhurbaşkanımız büyük ödenekleri tahsis etti Afyonkarahisar'a, Çay'a."

Eroğlu, daha sonra, diğer protokol üyeleriyle birlikte butona basarak, tesisinin temeline ilk harcı attı. Tören sonunda Eroğlu, protokol üyelerine ve vatandaşlara aşure dağıttı.