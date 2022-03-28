Orman Mühendisleri Odası 49. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

2022 Oscar Ödülleri'nde şok eden görüntü! Will Smith sunucuyu tokatladı

Bu yıl 94. kez düzenlenen Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Will Smith, gecenin sunucusu komedyen Chris Rock'a eşine yönelik sözleri nedeniyle yumruk attı.