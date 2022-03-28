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Orman Mühendisleri Odası 49. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

TMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın 49. Olağan Genel Kurulu, meslek mensubu delegelerin katılımlarıyla gerçekleşti.

2022-03-28 14:23:52

Tek liste ile girilen seçim ile birlikte, Orman Mühendisleri Odası yeni yönetim kuruluna; Hasan Türkyılmaz, Ahmet Kara, Sabri Kızılkaya, Mehmet Üstünyer, Özgür Balcı, İsmail Hakkı Güney, İlyas Erdönmez seçildi.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz yaptığı konuşmada, “Bugünden itibaren 2024 yılı seçim sürecini başlatmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

2022 Oscar Ödülleri'nde şok eden görüntü! Will Smith sunucuyu tokatladı

2022 Oscar Ödülleri'nde şok eden görüntü! Will Smith sunucuyu tokatladı

Bu yıl 94. kez düzenlenen Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Will Smith, gecenin sunucusu komedyen Chris Rock'a eşine yönelik sözleri nedeniyle yumruk attı.
Dağ keçileri için Kaçkar Dağlarına yem taşındı

Dağ keçileri için Kaçkar Dağlarına yem taşındı

Çengel boynuzlu dağ keçileri için Kaçkarlara helikopterle yem taşındı. Rize'de kar kalınlığının yaban hayatını olumsuz etkileyecek boyuta ulaşması nedeniyle, bölgede heliski (helikopterli kayak) faaliyeti yapan helikopterle Kaçkar Dağlarına yem taşındı.
Çeçen lider Kadirov'un Mariupol paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Çeçen lider Kadirov'un Mariupol paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Çeçen lider Kadirov, Mariupol yönetim binasını ele geçirdiklerini açıklarken, bölgedeki Çeçen askerlerin videosunu paylaştı.
Lviv'de yakıt deposu 2 güdümlü füzeyle vuruldu

Lviv'de yakıt deposu 2 güdümlü füzeyle vuruldu

Ukrayna topraklarına girerek savaş başlatan Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor. Saldırılarda 1 ay geride kaldı. Kiev'e 470 km uzaklıktaki Lviv şehrinde 3 patlama meydana geldi. Patlamaların ardından şehirde dumanlar yükseldi.
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