Orman Mühendisleri Odası 49. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
TMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın 49. Olağan Genel Kurulu, meslek mensubu delegelerin katılımlarıyla gerçekleşti.
Tek liste ile girilen seçim ile birlikte, Orman Mühendisleri Odası yeni yönetim kuruluna; Hasan Türkyılmaz, Ahmet Kara, Sabri Kızılkaya, Mehmet Üstünyer, Özgür Balcı, İsmail Hakkı Güney, İlyas Erdönmez seçildi.
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz yaptığı konuşmada, “Bugünden itibaren 2024 yılı seçim sürecini başlatmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.