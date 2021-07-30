Orhan Gazi kimdir?

Birçok kişi Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı ulu Türk hükümdarı Orhan Gazi’nin hayatını merak etmektedir. İşte tüm detayları ile Orhan Gazi’nin biyografisi…

Orhan Gazi 1281 yılında, Osmanlı Devleti henüz kurulmamışken, dönemin Osmanlı Beyliğinin başkenti olan Söğüt'te dünyaya gözlerini açtı. 45 yaşındayken 1326 yılında babası Osman Bey'den devraldığı Osmanlı Devletin'de 1359 yılına kadar padişahlık yapmıştır. Bu süreçte devletin topraklarını neredeyse 6 kat arttırmıştır.

Gençlik dönemine ait pek bilgi bulunmayan Orhan Gazi'nin 1298 yılında Yarhisar Tekfurun kızı olan Nilüfer Hatun ile dünya evine girmiştir. 19 yaşındayken 1300 yılında Köprühisar fethinde bilfiil bulunan Orhan Gazi, bu fetihden sonra babası tarafından kendisine Karacahisar Uç Beyliği verilmiştir. Daha sonra ise dönemin Osmanlı Devleti padişahı olan babası Osman Bey tarafından beylerbeyi rütbesiyle komutanlığa atanmıştır. Bu vazife ile bilikte babasının katıldığı her savaşa Orhan Gazi de iştirak etmiştir.

Babasının vefat etmesiyle başa geçen Orhan Gazi, o dönem büyümekte olan bir devletin liderliğini yapmaktaydı. Diğer Anadolu beylikleri gibi o dönem İran'da hüküm süren İlhanlılara vergi ödeyen Orhan Gazi, aynı zamanda komşusu Bizans'a yönelik fetihlerine de devam etmekteydi. Bu fetihler sayesinde oldukça güçlenen Orhan Gazi, Osmanlı Devleti müstakil bir devlet olmasındaki en önemli figürlerden biridir.

Orhan Gazi Mudanya'nın da aralarında bulunduğu Yalova, Akyazı, Mudurnu, Pazaryeri (Ermenipazarı), Sapanca (Ayangölü), Kandıra, Samandra bölgelerine fetihler düzenleyerek bu bölgelerin Osmanlı hakimiyetine girmesi için çaba sarf etmiştir. 1345 yılında Karesi Beyliği'ne yönelik fethi ile Balıkesir, Manyas, Edincik ve Erdek bölgeleri Osmanlı'ya dahil olmuştur.

Orhan Gazi, her ne kadar Bizans'a yönelik seferler düzenlese de bazı durumlarda Bizans ile ittifak halinde olmuştur. Özellikle Sırpların ve ayrılıkçıların Bizans's yönelik iç savaş çıkarma girişiminde Orhan Gazi ve dönemin Bizans kralı VI. Yannis Kantakuzenos iyi ilişkiler kurmuştur.

1352 yılında Sırplar tarafından Edirne'ye yapılan saldırıda VI. Yannis Kantakuzenos Orhan Gazi'den yardım istemiştir ve Orhan Gazi oğlu Süleyman Paşa komutasındaki bir orduyu Edirne'ye göndererek Bizanslılarla birlikte Sırplara karşı mücadele ettirmiştir. Osmanlı kuvvetlerinin bu iç savaşa dahil olmasıyla Bulgarlar ve Sırplar yenik düşmüştür.

Orhan Gazi kendi döneminde birçok ilke imza atmıştır. Bunlardan ilki özellikle devletleşme sürecinde çıkarılan yasalar ve düzenlemeler ile kendini göstermektedir. İlk defa vezir, kadı, subaşı atamaları ve divan örgütü bu dönem kurulmuştur. Ayrıca Orhan Gazi kendi döneminde müsellem adı verilen ilk düzenli orduyu kurması ile de bilinir. Osmanlı Donanmasını da güçlendirerek, fetihlerin hızlanmasında etkin rol oynamıştır.

Orhan Gazi hayatı hakkında pek bilgi sahibi olunmasada kişilik özellikleri az çok bilinmektedir. Tarihçilere göre Orhan Gazi; mavi gözlü, sarışın, beyaz tenli, geniş göğüslü, iri yapılı bir yapıya sahipti.

Ölümüne yakın dönemde tahtını oğlu 1.Murat'a bırakan Orhan Gazi, geriye kalan süreçte hayatını Bursa'da devam ettirmiştir. Mezarı da Bursa'da yer alan Gümüşlü Kümbet'te bulunmaktadır. Ölüm tarihi net olarak bilinmemekle birlikte tahmini olarak 1358-1362 yılları arası olduğu tahmin edilir.

Orhan Gazi'nin eşleri kimlerdir?

Asporça Hatun - Bizans İmparatoru III. Andronikos'un kızı, Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun'un annesi.

Nilüfer Hatun - Yarhisar Tekfurun kızı, I. Murat, Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım'ın annesi.

Theodora Hatun - Bizans İmparatoru VI. İoannis'un kızı, Şehzade Halil'in annesi.

Eftandise Hatun - Mahmud Alp'in kızı.

Orhan Gazi'nin erkek çocukları kimlerdir?

Süleyman Paşa

Şehzade Murad

Şehzade İbrahim

Şehzade Halil

Şehzade Kasım

Şehzade Eyüp

Orhan Gazi'nin kız çocukları kimlerdir?

Fatma Hatun

Hatice Hatun