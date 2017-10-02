Orgeneral Akar İranlı yetkilerle görüştü

02.10.2017 21:15:07

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İranlı yetkililerle görüştü.Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, resmi temaslarda bulunmak üzere İran İslam Cumhuriyeti'nde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın bugün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mohammad Hossein Bagherı ve Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Tümamiral Ali Shamkhanı ile görüşmelerde bulunduğu, ardından da İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhanı tarafından kabul edildiği bildirildi. Görüşmeler kapsamında IKBY tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen gayrimeşru referandum başta olmak üzere bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden gelişmeler, hudut güvenliği kapsamında mevcut işbirliğinin devam ettirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu, ayrıca DEAŞ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ortak mücadele kararlılığı ve Irak'ın toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.(Caner Ünver /İHA)