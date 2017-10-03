Ordu, Kars ve Ardahan'a yılın ilk karı düştü

03.10.2017 14:17:30

Ordu, Kars ve Ardahan'a yılın ilk karı ekim ayının başında düştü. 3 kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ordu'nun yüksek kesimlerine, Ekim ayının başında mevsimin ilk karı yağdı. Yaklaşık 3 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Ordu'nun Kabadüz İlçesi Çambaşı Yaylası'na kar düştü. Kar yağışının görüldüğü Ordu'da dağların etekleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 3 santimi buldu. Yaz ayını yaylarda geçirenler de havaların soğuması ve karın düşmesiyle birlikte dönüş hazırlığına başladı.

ARDAHAN'DA SİS



Ardahan'ın Posof ilçesinde de yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Ardahan'ın yüksek kesimlerinde bugün sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Posof'u çeviren Ilgar Dağı, deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yükseklikteki Ariyan Dağı, Türkiye ile Gürcistan sınırındaki Kafkas Dağları beyaza büründü. Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof karayolu çevresindeki dağlar karla kaplandı. Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkiinde kar yağışının yanı sıra sis de etkili oldu. Karayolları yetkilileri, ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığını belirtti.

KARS'TA KAR YAĞIŞI



Kars'ta ise kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi de beyaza büründü. Kayak antrenörü Levent Tanyeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karın bu sezon erken yağmasından mutlu olduklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde inşallah her taraf beyaza bürünür. Kar, kış turizminde bölgenin kazanç kapısı." dedi. Öte yandan, kentteki 3 bin 180 rakımlı Allahuekber ve 2 bin 600 rakımlı Ağbaba dağlarının zirveleri de karla kaplandı.