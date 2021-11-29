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Ordu’da heyelan anı kamerada

Ordu'nun Fatsa-Aybastı karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

2021-11-29 23:54:59

Fatsa-Aybastı karayolu üzerindeki Çatalpınar Devük mevkisinde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle iki şeritli yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine heyelan bölgesine karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA

Beylikdüzü: Parçalar kanepede yatarken üzerine düştü, ölümden döndü

Beylikdüzü: Parçalar kanepede yatarken üzerine düştü, ölümden döndü

Beylikdüzü'nde şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar karşı binanın pencerelerinden içeri girdikten sonra kanepede yatan kişinin üzerine düştü. Ölümden dönen kişi hafif şekilde yaralandı.
Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

İzmit'te etkili olan fırtınada bir caminin minaresi yan yattı. Minarenin yıkılma ihtimaline karşı çevredeki binalar boşaltıldı. İzmit Arızlı Mahallesi'nde bulunan Arızlı Camii'nin minaresi, etkili olan fırtınaya dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve ekipleri geldi. Jandarma ekipleri, cami çevresinde bulunan risk altındaki binaların tahliye edilmesini sağladı. Ekipler, minarenin yerinden kaldırılması için çalışma yürütüyor.
Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı

Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı

Fenerbahçe otobüsüne İzmir'de şişe ve taşlı saldırıda bulunuldu.
Lodos trafiği felç etti; yoğunluk yüzde 85

Lodos trafiği felç etti; yoğunluk yüzde 85

İstanbul'da lodos ve yağmurun etkisiyle iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü. Cevizlibağ Metrobüs Durağında kalabalık oluşurken, D-100 trafiği adım adım ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu 18.30 itibarıyla yüzde 85'e yükseldi.
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