OPEC toplantısı öncesi Rusya'ya gidiyor

02.10.2017 11:38:54

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Suudi Arabistan Kralı Salman'ın Perşembe günü Rusya'ya gideceği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası ilişkiler başkan yardımcısı Yury Ushakov'un Perşembe günü Suudi Kral Salman'ı Perşembe günü Moskova'ya beklediklerini söylediği belirtildi.Kral Faysal'ın Moskova ziyaretinin, en çok petrol üreten ülke olan Suudi Arabistan'ın da üyesi olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı OPEC'in toplantısından bir ay önce olmasına vurgu yapıldı. OPEC'in petrol fiyatlarının yükseltilmesi için üretimi kısma görüşmeleri yapacağı kaydedildi.OPEC üyeleri ve müttefikleri 2017 'den itibaren altı ay süreyle günlük petrol üretimini 1.8 milyon varil azaltma konusunda karar aldığı bu kararın 2018 yılının Mart ayına kadar uzatıldığı belirtildi. Üretimin kısılması ile ham petrolün varil fiyatının 55 dolara çıktığı belirtildi.