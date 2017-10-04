OPEC'in petrol üretiminde kısıntı kararı

04.10.2017 14:45:13

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, katılımcı ülkelerin tamamının petrol üretim seviyesini kısma kararına uygun hareket ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansının medya sponsoru olduğu Rus Enerji Haftası Forumu'nda konuşan Barkindo, üretim kısıntısı kararına en sadık ülkelerden birinin Rusya olduğunu vurguladı.

Barkindo, Rusya'nın anlaşılandan daha üst düzeyde üretim kısıntısına gittiğini belirterek, "Katılımcı ülkelerin tamamı petrol üretim seviyesini kısma kararına uygun hareket etti. Özellikle son iki ayda Rusya'nın alınan karara uyumu yüzde 100'ü de geçti." ifadelerini kullandı.

Moskova'nın OPEC üyesi olan ve olmayan ülkeler arasındaki ilişkide liderlik rolü üstlendiğine dikkati çeken Barkindo, "Rusya ile iş birliğimizi üretim kısıntısından öteye taşıyarak sürdürmek istiyoruz." dedi.

Barkindo, mart ayında anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına dair karar verileceğini hatırlatarak, "Petrol piyasasının geleceği eskisinden parlak görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.