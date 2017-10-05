'One Young World 2017 Zirvesi' Kolombiya'da başladı

05.10.2017 09:05:44

Kolombiya'nın Nobel Barış Ödülü sahibi Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, "Duvarlar örmek yerine farklılığın gücüne değer veren ve acı çekenlerle dayanışma gösteren bir dünya mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın en büyük gençlik buluşması olarak nitelendirilen "One Young World"un 2017 zirvesi, Kolombiya'da başladı.

Santos, zirvenin Bolivar Meydanı'ndaki açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, insanlığın aslında aynı tehditlere ve beklentilere sahip olduğuna dikkati çekti.

"Bizim ülkemizin adı dünya, ırkımızın adı insanlıktır." ifadesini kullanan Santos, terörizm ve iklim değişikliği gibi tehditlerle mücadelenin yanı sıra barışın teşvik edilmesi ve "haysiyetli bir hayat arayışının" sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Devlet Başkanı Santos, gençlerin alacağı kararların tarihin yönünü belirleyeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Demokrasi, özgürlük, çevreyi korumak boş fikirler değildir. Sizler bu fikirleri davranışlarınızla doldurabilirsiniz. Kararlarını korkuyla değil umutla alan bir dünya mümkün. Nefreti değil uzlaşmayı seçen bir dünya mümkün. Duvarlar örmek yerine farklılığın gücüne değer veren ve acı çekenlerle dayanışma gösteren bir dünya mümkün. Sizlerle hayal kurmak ve hep birlikte bu rüyaları gerçekleştirmek istiyoruz. Hoş geldiniz."

- Açılış etkinliği

Dans gösterileri ve müzik dinletilerinden oluşan açılış etkinliğine çok sayıda Kolombiyalı katıldı.

Zirvede bulunmak için Kolombiya'ya gelen 196 ülkeden genç temsilciler, ülkelerinin bayraklarıyla geçit yaptı.

Açılışta eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Nobel Barış Ödülü sahiplerinden Tevekkül Karman, mikrokredi kavramının mucidi olarak bilinen bankacı ve ekonomi profesörü Muhammed Yunus ile İrlandalı müzisyen ve aktivist Bob Geldof da kısa birer konuşma yaptı.

Zirve nedeniyle başkentte yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Agora Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki zirve 7 Ekim'de sona erecek.

- One Young World

İngiltere'de 2009 yılında kurulan One Young World, ilk zirvesini 2010'da bu ülkenin başkenti Londra'da yapmıştı. One Young World, 2011'de İsviçre'nin Zürih, 2012'de ABD'nin Pittsburgh, 2013'te Güney Afrika'nın Johannesburg, 2014'te İrlanda'nın başkenti Dublin, 2015'te Tayland'ın başkenti Bangkok, 2016'da Kanada'nın başkenti Ottawa ve ABD'nin Tucson kentlerinde düzenlenen zirvelerle devam etmişti.