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Önce kızı, sonra kendisi atlayarak kurtuldu

Afyonkarahisar'da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında merdiven boşluğuna dolan duman nedeniyle dışarı çıkamayan bir kadın, en üst kat balkonundan kızını aşağıda komşuların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı. Aynı şekilde kendisi de aşağıya atlayan kadın düşerek yaralandı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve merdiven boşluğuna atlayarak kurtulmaya çalışanların da aralarında bulunduğu 6 kişi daha ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildikten sonra hastaneye götürüldü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

2021-09-09 20:42:39
Limonda hasat zamanı; hedef 500 bin tondan fazla ihracat

Limonda hasat zamanı; hedef 500 bin tondan fazla ihracat

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da hasadına başlanan limonda, bu yıl ülke genelinde 500 bin tondan fazla ihracat hedefleniyor.
Ataşehir'de motosikletle tehlikeli dans kamerada

Ataşehir'de motosikletle tehlikeli dans kamerada

Ataşehir D-100 Karayolu'nda bir motosiklet sürücüsünün akan trafikte zikzaklar çizerek yaptığı tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay dün öğle saatlerinde Ataşehir D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosikletlinin araçların arasında motosikletiyle sergilediği tehlikeli zikzak hareketleri sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletli bir süre bu şekilde ilerledikten sonra gözden kayboldu.
Antika dükkanına operasyonda 88 tarihi eser ele geçirildi

Antika dükkanına operasyonda 88 tarihi eser ele geçirildi

Beyoğlu Çukurcuma Mahallesi'nde antikacıya düzenlenen operasyonda Türk İslam Medeniyeti ve 17 ve 18 yüzyıl Osmanlı dönemine ait 88 parça tarihi eser ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül Cuma günü Beyoğlu Çukurcuma Mahallesi'ndeki antikacıda tarihi eserler satışının yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler düzenlediği operasyonda işyeri sahibi gözaltına aldı. Antikacıda yapılana aramalarda; 9 Türk İslam dönemine ait yüzük, 12 değişik form ve ebatlarda şamdan, 2 şamdan altlığı, 2 âlem başı, 7 farklı form ve biçimlerde geometrik ve kare formlu seramik, 20 farklı form, biçim ve malzemelerden kulpları sedef ve değerli taşlar ve yazılarla bezenmiş boynuz kaşıklar, farklı dönem boylara ait 7 mühür, Kâbe motifli mozaik formda eser, Osmanlı Dönemi 'nin, 16.yy'ın 2. yarısına tarihlenen Şehzade Mustafa türbesine ait mimari parçalar olduğu düşünülen mozaik, 3 çerçeve içerisinde ferman, 2 tekke işi derviş Keşkül -ü fukarası,
Aksaray Metrosu sular altında kaldı

Aksaray Metrosu sular altında kaldı

Aksaray Metro İstasyonu'nda, temizlik görevlisi yangın söndürme hortumundan su alırken vana kırıldı. Bu nedenle istasyon sular altında kaldı. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Aksaray Metro İstasyonu'nda öğle saatlerinde temizlik görevlisi yangın söndürme borusundan su alırken vana kırıldı. Borudan tazyikli bir şekilde su aktı.İstasyon bir anda sular altında kaldı. Temizlik görevlisi durumu amirine bildirmesiyle ana vana kapatılarak su akışı durduruldu. Yaşanan olay sonrasında metro seferlerinde aksamalar yaşandı. Yapılan müdahalenin ardından metro seferleri normale döndü. Yaşanan su baskını yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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